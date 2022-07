Sondrio, estate in musica: fine settimana con AmbriaJazz a Poggiridenti e Bianzone

SONDRIO-È tutto pronto a Poggiridenti, comune della provincia di Sondrio, per una nuova tappa del Festival #AmbriaJazzArmonia2022. L’appuntamento a Poggiridenti, in particolare, è fissato per le ore 18 di sabato 9 luglio del 2022 in Piazza della Torre dei Da Pendolasco.

I MUD PIE a Poggiridenti sabato 9 luglio del 2022

Per l’occasione ad esibirsi sarà un gruppo di levatura internazionale che affonda le sue radici nel lontano Mississippi. Si tratta, nello specifico, dei MUD PIE – Marta Colombo 4T. Con Marta Colombo alla voce e percussioni, Sebastiano Ruggeri alla batteria, Nicola Rizzi all’armonica ed Alex Stangoni alla cigarbox guitar e dobro. I MUD PIE si esibiranno proponendo il loro blues che è essenziale ma che è sempre ricco di contaminazioni. A partire dal jazz e dalla musica elettronica, passando per il rock, per le sonorità europee e per quelle africane.

L’esibizione dei MUD PIE sarà preceduta dalla musica itinerante dei ‘Germogli sonori’

A partire dalle ore 16,30, prima dell’esibizione del MUD PIE; a Poggiridenti è inoltre prevista la performance musicale itinerante dei bambini di ‘Germogli sonori’. Che è uno degli importanti progetti collaterali che gli organizzatori del Festival #AmbriaJazzArmonia2022 stanno portando avanti. In particolare, a partire dalle ore 16,30 di sabato 9 luglio del 2022, in Piazza del Buon Consiglio a Poggiridenti, ad esibirsi saranno i bambini che, nell’ambito del progetto ‘Germogli sonori’, hanno partecipato al laboratorio di musica e di gioco dal 17 giugno scorso. Per un totale di otto lezioni, le attività di laboratorio sono state coordinate dal musicista Andrea Murada. Per la tappa itinerante di ‘Germogli Sonori‘ di sabato 9 luglio del 2022, si tratta di un evento che AmbriaJazz promuove avvalendosi del sostegno della Biblioteca e del Comune di Poggiridenti, e della Fondazione Provaltellina.

Il 10 luglio del 2022, presso la storica Tenuta La Gatta, è infatti attesa l’esibizione di Renacerò – Ugo Viola 6T. Sei saranno infatti gli artisti che si esibiranno domenica 10/7 a partire dalle ore 18.

Renacerò – Ugo Viola 6T a Bianzone domenica 10 luglio 2022

Precisamente, Ugo Viola alla fisarmonica, Valerio Signetto al sassofono e clarinetto, Maurizio Fornero al pianoforte, Giuseppe Calvagna al contrabbasso, Valentina Fornero al violoncello e Marco Viola al violino. La tappa del Festival AmbriaJazz #Armonia a Bianzone, il 10 luglio del 2022, rientra nell’ambito del progetto nazionale Jazz & Wine, con l’esibizione che si terrà presso una splendida casa vinicola, e che sarà caratterizzata da brani che rielaboreranno la musica di un grande come Astor Piazzolla.

Cosa c’è da sapere sul Festival AmbriaJazz #Armonia edizione del 2022

Con la tappa a Bianzone, ed in tanti altri Comuni della Provincia di Sondrio, l’edizione del 2022 del Festival AmbriaJazz sarà caratterizzata, fino alla fine del mese di luglio del 2022, da un fitto programma di concerti che è finalizzato non solo a promuovere il jazz, ma anche la formazione musicale e, tra l’altro, pure la sostenibilità ambientale in forza a tutta una serie di iniziative collaterali.

Il Festival AmbriaJazz del 2022, infatti, non vuole essere solo musica, ma anche occasione di incontro e di rinnovamento culturale tra le bellezze naturali del paesaggio alpino. Ovverosia, come sopra accennato, a Sondrio ed in tanti Comuni della provincia, ma anche nella vicina Svizzera. Precisamente, nella regione Bernina del Canton Grigioni.

Per tutte le tappe del Festival AmbriaJazz #Armonia 2022 le location sono state scelte con estrema cura proprio per coniugare all’espressività della musica la bellezza dei territori e l’inclusività tra le comunità locali. Ed in questo modo il Festival AmbriaJazz #Armonia del 2022 sarà in grado di tessere una vera e propria rete di connessione tra i luoghi, i paesaggi, la natura, le sonorità ed un’offerta musicale di estrema qualità. E questo anche grazie all’esibizione di artisti di levatura internazionale.

In più, per valorizzare l’innovazione nella tradizione, il Festival AmbriaJazz #Armonia 2022 sarà un’edizione a basso impatto ambientale. Sia nell’organizzazione dei concerti, sia nell’invitare il pubblico a presentarsi agli appuntamenti prendendo mezzi alternativi all’auto privata. Dal car pooling alla bicicletta, passando anche, quando possibile, per l’arrivo a piedi. Perché per gli organizzatori del Festival AmbriaJazz #Armonia edizione del 2022, la musica è condivisione, è incontro, ed è anche crescita.

Calendario Festival AmbriaJazz #Armonia edizione 2022 da Bianzone a Bormio

Dopo la tappa nel Comune di Bianzone, il Festival AmbriaJazz #Armonia edizione del 2022 proseguirà il 15 luglio in Svizzera, a Poschiavo, presso i Giardini Incantati; il 16 luglio allo Scalo Ferroviario di Tirano, il 17 luglio al Castel Masegra di Sondrio, il 22 luglio a Morbegno nel Chiostro del complesso monumentale di Sant’Antonio; il 23 luglio del 2022 alla Centrale Edison di Piateda.

Poi tappa il 24 luglio del 2022 nello storico palazzo Lavizzari di Mazzo di Valtellina, il 29 luglio in Piazza Roma ad Ardenno, il 30 luglio del 2022 nel prato della chiesa ad Ambria, ancora a Piateda, ed infine il 31 luglio del 2022, a conclusione di un mese intenso di musica con il Festival AmbriaJazz 2022 #Armonia, a Bormio domenica 31 luglio. Con il concerto alle ore 21 in Piazza del Crocifisso.