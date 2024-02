Fedez vs Travaglio a Muschio Selvaggio, lo scontro su Selvaggia Lucarelli (VIDEO)

I Ferragnez sono finiti spesso nella lente di ingrandimento di Selvaggia Lucarelli, tra le prime a parlare delle campagne di beneficenza dell’imprenditrice digitale e spesso protagonista di roventi scontri a distanza con Fedez.

Marco Travaglio contro Fedez per gli attacchi a Selvaggia Lucarelli: ‘Da quale pulpito distribuisce patenti di verità’

Nel corso del podcast Muschio Selvaggio Marco Travaglio ha difeso a spada tratta il giudice di Ballando con le stelle e collaboratrice de Il Fatto Quotidiano. “Da quale pulpito distribuisci patenti di verità. E allora che titolo hai di dare lezioni di giornalismo a chi fa la giornalista e fa molto di più di tanti iscritti all’albo dei giornalisti” – ha riferito il direttore de Il Fatto come si vede nella video clip diffusa in queste ore dell’anticipazione della puntata.

La replica del rapper: ‘Ce l’ho con lei perché ha detto che sono guarito dal pancreas in dieci giorni’

“Io non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli per il caso Balocco, io ce l’ho più per il fatto che lei insieme a Serena Doe ha asserito che io sono guarito di un cancro al pancreas in 10 giorni perché sono ricco, stesso cancro al pancreas che ha ucciso Steve Jobs” – ha ribattuto Fedez che lunedì 19 febbraio alle 12:00 sarà online con la nuova puntata di Muschio selvaggio, oltre a Marco Travaglio sarà ospite del podcast Daniele Capezzone, direttore editoriale del quotidiano Libero.