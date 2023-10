Fedez attacca Selvaggia Lucarelli senza citarla da Fazio, la replica: ‘Fa la vittima e usa il tema della salute mentale’

“In un periodo in cui non era in formissima mentalmente, una giornalista, che ora non è più giornalista, mi additasse, tramite una serie di articoli, come un narcisista patologico. Dandomi una diagnosi a tutti gli effetti ma una giornalista non è un medico” – la stoccata di Fedez nel corso della puntata del 29 ottobre di Che tempo che fa è rivolta a Selvaggia Lucarelli.

Fedez, stoccata a Selvaggia Lucarelli a Che tempo che fa: ‘Mi definiva narcisista patologico ma non è un medico’

“Mi definiva narcisista patologico come sinonimo di pezzo di m…a” – ha aggiunto il rapper durante l’intervista concessa a Fabio Fazio. Non è tardata ad arrivare la replica del giudice di Ballando con le stelle che ha accusato Fedez di aver tentato di scatenare una shitstorm nei suoi confronti.

“La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo nemico. E quindi mi chiama giornalista che non è più giornalista. Ora quello che non sa è che si stava facendo intervistare da una persona (Fazio) che come me era giornalista e ha riconsegnato come me il tesserino” – ha scritto Selvaggia Lucarelli in Stories che ha accusato Fedez di voler “fare la vittima in un periodo in cui il sentiment nei suoi confronti non è felice. Raccontare che soffre e che mentre soffre c’è chi mi tratta male”.

Il giudice di Ballando con le stelle: ‘Tenta di delegittimare il suo nemico e creare empatia nei suoi confronti’

Per Selvaggia Lucarelli l’artista vuol suscitare empatia in un momento in cui “le persone hanno capito chi è” e aizzare la folla “contro critica la vittima”. La vulcanica opinionista si definisce la spina nel fianco dell’artista. “É circondato da adulatori per cui da narcisista qual è soffre anche l’idea che ci sia una persona a criticarlo”.

Poi fa riferimento al passaggio in cui Fedez la tira in ballo indirettamente per averlo definito narcisista patologico. “Sa benissimo che narcisista è un aggettivo di uso comune e non utilizzato in senso clinico. Fingere che chiunque dia del narcisista a qualcuno si sta sostituendo a uno psicologo è indossare i panni della vittima in maniera francamente goffa“.

‘Il vero dramma è che Fedez abbia utilizzato il tema della salute mentale per attaccare qualcuno’

Poi il nuovo affondo. “Il vero dramma in tutta questa storia è che Fedez abbia deciso di utilizzare il tema salute mentale per attaccare qualcuno in maniera strumentale e manipolatoria. E questo è esattamente il nucleo della mia disistima per lui e famiglia. Dietro a ogni manifestazione di generosità c’è sempre un tornaconto”. Poi si rivolge a Fedez: “Avevi promesso di farci sapere di quel 10% delle vendite delle uova di Pasqua che avresti dato in beneficenza”.