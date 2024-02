Sinner inarrestabile, lotta, soffre e vince il torneo Atp di Rotterdam: ‘Superati momenti difficili’

Sinner supera Alex De Minaur come nella finale di Coppa Davis e si aggiudica il torneo Atp 500 di Rotterdam con il punteggio di 7-5, 6-4 in due ore e 5 minuti. La partita si è mantenuta sul filo dell’equilibrio con l’azzurro che ha confermato lucidità e tenuta mentale da numero uno nei momenti cruciali della partita.

Sinner supera per la settima volta De Minaur e vince l’Atp 500 di Rotterdam, l’azzurro festeggia la terza posizione mondiale

Nel secondo set la prima ha iniziato a vacillare dopo il break che sembrava chiudere la partita. L’azzurro non si è disunito ed ha subito recuperato strappando nuovamente il servizio all’avversario. Da quel momento non ha concesso altre chance all’avversario per tornare in partita ed ha esultato alzando le braccia al cielo quando la risposta di De Minaur è sfilata via sul 40 a 15 nel game decisivo. Jannik Sinner ha così battuto l’australiano per la settima volta su sette incontri.

Da lunedì 19 febbraio sarà numero 3 del mondo scavalcando il russo Daniil Medvedev che l’anno scorso lo aveva battuto a Rotterdam in finale. Per l’azzurro è la 12esima vittoria nel circuito Atp e il secondo torneo nel 2024. “Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili, cercheremo sempre di migliorare questa è la cosa più importante”. Così Jannik Sinner dopo aver conquistato l’Atp di Rotterdam.

‘Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, sono orgoglioso per come sono riuscito a giocare’

L’altoatesino ha speso anche delle parole per il suo avversario: “Ancora una volta Alex affrontarti è molto difficile è bello se giochiamo insieme il doppio invece che giocare contro. Sei una delle persone più gentili del circuito, è bello stare con te .Ti auguro il meglio della stagione”. Infine il nuovo numero 3 del mondo ha speso un pensiero per il pubblico: “Il pubblico è stato meraviglioso, siete un pubblico corretto. Appuntamento all’anno prossimo”.