Isola dei Famosi, Samuel e Greta sbottano per le insinuazioni di Rosanna: interviene Luxuria

Un’insinuazione di Rosanna Lodi ha fatto perdere le staffe a Samuel Peron e Greta Zuccarello con Vladimir Luxuria che è intervenuta sul finire della puntata del 6 maggio de L’Isola dei Famosi.

Rosanna Lodi, l’insinuazione su Samuel Peron e Greta Zuccarello: ‘Ho notato un attaccamento particolare da parte di lei’

L’executive chef ha tirato in ballo la storia di un materassino preso dalla ballerina. “L’ha preso per farsi il talamo. Ma chi è lei per prenderselo. Poi questo talamo per me è molto inquietante visto le persone che hanno a casa” – ha riferito l’emiliana rimarcando che Samuel e Greta sono sempre vicini. “Ho notato un attaccamento particolare da parte di lei”.

Durante le nomination Peron è intervenuto sulla questione sgomberando il campo da illazioni e attaccando Rosanna Lodi per la pesante insinuazione fatta. “Ha toccato il privato in maniera becera, mettendo a disagio e in difficoltà me e la mia famiglia. Su queste cose non transigo proprio” – ha affermato aggiungendo che non transige su queste cose.

Subito dopo è intervenuta nella questione Greta Zuccarello. “Ci tenevo a dire che non mi abbasserò mai al livello di litigare con certe persone ma il messaggio che è stato fatto passare oggi tra me e Samuel è completamente errato. Ho il massimo rispetto della famiglia di Samuel, della moglie, del suo bambino e del mio fidanzato. É veramente squallido”.

Peron replica alla chef: ‘Ha toccato il privato in maniera becera’, Greta perde le staffe: ‘Squallida’, Luxuria richiama Rosanna

A questo punto è intervenuta Vladimir Luxuria che ha bacchettato Rosanna Lodi. “Nessuno ha creduto a questa illazione che, seppur detta in modo simbolico, è stata pesante. Invito ovviamente i naufraghi e le naufraghe a stare attenti alle cose che si dicono soprattutto quando si mettono in ballo gli affetti delle famiglie che seguono i nostri naufraghi” – ha chiosato la conduttrice de L’Isola dei Famosi.