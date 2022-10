Ballando con le stelle, Iva Zanicchi senza freni con Selvaggia Lucarelli: ‘Tr..a’, poi fa un tweet (VIDEO)

“I social sono in subbuglio per una parola che è stata detta nei confronti di un nostro giudice. Stiamo verificando”. Così Milly Carlucci nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle andata in scena sabato 8 ottobre in riferimento ad un’invettiva pronunciata nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli valuta da 0 la performance della cantante, lei non si contiene: la reazione del giudice

Pochi istanti dopo la conduttrice ha proclamato Iva Zanicchi e Samuel Peron vincitori della ‘prima tappa’ dell’edizione 2022 grazie al tesoretto di Alberto Matano che ha ribaltato il verdetto dei giudici che avevano assegnato il penultimo punteggio a l’aquila di Ligonchio.

Nella prossima puntata di Ballando con le stelle l’artista partirà con 10 punti di bonus ma non è da escludere che questo piccolo vantaggio venga annullato per quanto affermato dall’artista dopo che Selvaggia Lucarelli ha valutato la sua performance da 0. “Con il ballo non ci siamo proprio”.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

Iva Zanicchi vince la puntata grazie al tesoretto e poi si scusa con Selvaggia Lucarelli: ‘Non c’era cattiveria’

Iva Zanicchi non ha gradito e l’ha apostrofata con il termine tr..a che ha ripetuto due volte. L’artista probabilmente pensava che nessuno avesse ascoltato l’esternazione fatta sottovoce ma sul web in molti hanno segnalato l’accaduto ed il video è diventato immediatamente virale. Il filmato è stato condiviso da Selvaggia Lucarelli: “Io attendo le scuse“. Scuse che non sono tardate ad arrivare:

“Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria” – ha twittato la cantante.