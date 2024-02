‘Fedez nullatenente’, il rapper interviene dopo l’esposto Codacons: ‘Grandissimo scoop’

Replica in un video su Instagram all’esposto con cui il Codacons chiede alle Fiamme Gialle di indagare sul patrimonio societario di Fedez.

Fedez su Instagram dopo l’esposto del Codacons: ‘Deve buttare sempre m…a su di me per far parlare di sé’

“Ho avuto controlli da parte della Guardia di finanza che non hanno mai rilevato nulla di illecito, attualmente non ho nulla in sospeso, quindi mi domando quale sia la notizia, quale sia l’illecito e perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare m… su di me e le persone con cui lavoro” – ha affermato Federico Lucia, in arte Fedez.

“Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate diramato dal Codacons in cui campeggia il titolo ‘Fedez dichiara che è nullatenente’. No, non è vero, non ho dichiarato questo. Come sempre prendere un pezzo di una cosa lo decontestualizzano e lo fanno passare per un’altra cosa” – aggiunge il rapper e marito di Chiara Ferragni.

‘Ho risposto al giudice che è tutto intestato alla mia società, questo non vuol dire che sono nullatenente’

“In uno dei tanti procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati, il giudice mi chiede ‘Federico tu possiedi beni immobili?’. E io faccio ‘no, è tutto intestato alla mia società’ da questo punto di vista, riguardo a questa domanda sono nullatenente che non vuol dire che sono nullatenente in generale” – ha chiosato Fedez.

“Ho detto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato”.