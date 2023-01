Fiorello e Biggio mostrano il numero di Alessia Marcuzzi, la reazione della conduttrice

“Cari Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio non la passerete liscia… Anche se i messaggi che sto ricevendo sono tutti stupendi. Da vera boomer i caratteri sono piccolissimi”. Così Alessia Marcuzzi su Instagram dopo la gaffe dei due conduttori di Viva Rai 2.

In attesa che il programma torna in diretta in tv (da lunedì 16 gennaio alle 7:15), lo showman catanese ha ripreso i live su Instagram con Aspettando Viva Rai 2. Qualcosa però non è andato per il verso giusto martedì 10 gennaio coni due conduttori che hanno mostrato qualcosa di troppo mentre tentavano di contattare Alessia Marcuzzi per pubblicizzare il suo nuovo programma, Boomerissima (in onda il martedì in prima serata su Rai 2). Un’inquadratura galeotta ha mostrato il numero della presentatrice. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero”.

Oggi il buongiorno si vede da #VivaRai2 anche per @lapinella, ormai nota alle cronache come Alla Ultimo 📲 Prima della sfida di #Boomerissima di questa sera dovrà sfidare il suo numero di telefono, ma la domanda è: di chi è la colpa? Di @Fiorello o @fabriggio? pic.twitter.com/oiHK2ilQSF — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 10, 2023

Biggio, sposato con una cugina di Alessia Marcuzzi, ha ricevuto un messaggio dalla moglie: “Sei un cretino” mentre la conduttrice di Boomerissima ha pubblicato alcuni screenshot dei WhatsApp ricevuti promettendo “vendetta”. Non è chiaro se si tratti di una gag o di un’effettiva gaffe. Di sicuro, visto il problema, la 49enne romana l’ha presa con ironia… Almeno per ora.