Fiorello spoilera il brano e fa squalificare Giorgia? Interviene Amadeus: ‘Non si gioca’

Giorgia squalificata dal Festival di Sanremo per colpa di Fiorello? Tensione e sguardi pietrificati durante Viva Rai 2 quando Amadeus ha comunicato il provvedimento nei confronti della cantante.

Fiorello fa ascoltare un brano di Giorgia a Viva Rai 2: ‘É quello di Sanremo, non ti preoccupare non ti licenziano’

Pochi istanti prima lo showman aveva spoilerato il brano che l’artista eseguirà al Festival di Sanremo. “Mi ha scritto Giorgia perché ieri ha avuto paura”… L’artista siciliano ha poi mostrato il messaggio che gli aveva inviato la cantante per chiedere un giudizio sulla canzone che avrebbe eseguito all’Ariston. “C’è una regola, se io ne faccio sentire tre secondi non succede niente. Da poco, poco… Giorgia non ti licenziano”. Fabrizio Biggio e i compagni di avventura della glass room l’hanno invitato a fermare la musica per non creare problemi alla cantante.

Pochi istanti dopo è arrivata la telefonata di Amadeus che con tono serio. “Hai fatto un casino, io e te siamo come fratelli ma tu sai che non puoi spoilerare il brano del Festival di Sanremo. Dopo un secondo c’è la squalifica, l’ho messo in regolamento se no mi criticano. Ora sono costretto a squalificare Giorgia e ti assumi tu la responsabilità di dirglielo… Non si gioca con i pezzi di Sanremo. Giorgia adesso è squalificata”.

Fiorello mostra il messaggio che si era scambiato con Giorgia

Amadeus squalifica Giorgia in diretta, Fiorello poi svela la gag: ‘Solo loro erano a conoscenza dello scherzo’

Il gelo è sceso con Biggio che ha chiesto se era possibile far risentire il momento in cui Fiorello aveva fatto ascoltare l’intro del brano dell’artista romana. “Non si è sentito nulla”…. Nel frattempo lo showman catanese è andato avanti con le notizie di Viva Rai 2. “Ragazzi mi sta chiamando tutto il mondo. Vedo messaggi di Fuortes e Coletta, quindi volevo dirvi che la puntata di domani non ci sarà”. Dopo il jingle… “Tu non sai cosa è successo”. L’artista ha riferito che si trattava di uno scherzo e che ne erano a conoscenza soltanto Amadeus e Giorgia.