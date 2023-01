Boomerissima, la stroncatura di Maurizio Costanzo al programma di Alessia Marcuzzi

Una stroncatura che è arrivata alla vigilia della quarta puntata di Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi e in onda su Rai 2 il martedì in prima serata.

Boomerissima promossa dalla Rai con due puntate extra

Il programma televisivo ha incassato buoni riscontri in termini di ascolti con i vertici di Viale Mazzini che hanno chiesto alla produzione di produrre due puntate in più rispetto a quelle originariamente previste in palinsesto (quattro). Una promozione sul campo per l’ex conduttrice de Le Iene che aveva iniziato la sua nuova avventura con tanti punti interrogativi.

Non tutti però sono sulla stessa lunghezza d’onda dei vertici Rai e dei telespettatori che hanno mostrato di gradire Boomerissima con buoni riscontri in termini di share. Un guru della tv come Maurizio Costanzo la pensa diversamente e sul settimanale Nuovo ha espresso il suo giudizio sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Anche io ho visto Boomerissima e, vi dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante. Lo trovo poco attraente” – ha chiosato il marito di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: ‘Non mi è parso un programma particolarmente attraente’

Il team del programma di Rai 2 proverà fin dalla puntata di martedì 31 gennaio a far ricredere il giornalista. Nella circostanza per i Boomer saranno in gara Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe.

La squadra dei Millennials sarà composta da Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge. Ospiti della quarta puntata saranno Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.