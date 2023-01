Avanti un altro, sorpresa Bonus: ‘Ma è lui?’, poi la gag con la concorrente

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Alcuni mesi fa indiscrezioni riferivano di un possibile addio di Daniel Nilsson, il bonus di Avanti un altro. Un rumors che non era stato smentito né dal diretto interessato né dalla produzione… In occasione della puntata del 10 gennaio è stato chiamato in causa per sostenere Lisa, la prima concorrente di serata.

Il bonus Daniel Nilsson attratto dal profumo della concorrente

Daniel Nilsson si è presentato con un look diverso, Bonolis: ‘É più consono alla sua età’

Quando è entrato qualcuno ha pensato ad un cambio della guardia ed invece lo svedese Daniel Nilsson si è presentato con un look completamente diverso rispetto a quello al quale si erano abituati i telespettatori del game show di Canale 5. La folta chioma bionda ha lasciato spazio ad una taglio decisamente corto. “Ma è lui?” – ha detto Luca Laurenti con il Bonus che ha spiegato che è stata un’idea di Stefano Jurgens. “Hai capito, sembra Rutger Hauer in Blade Runner, sta meglio con i capelli corti… É più consono alla sua età che lo vede decrepito”.

Il Bonus attirato dal profumo della concorrente, il conduttore: ‘Ma è un sorcio’

Poi il Bonus ha iniziato iniziato a odorare vicino al collo della concorrente di Avanti un altro. “Ha un bel profumo”. Immediata la reazione di Bonolis: “Ma è un sorcio” – ha riferito il concorrente con Laurenti che ha chiosato con una battuta in riferimento al nuovo look: “Perde il pelo ma non il vizio“. Nonostante il supporto del Bonus Lisa ha lasciato subito il gioco inciampando sulle domande sull’anno nuovo.