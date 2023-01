GF Vip, Oriana Marzoli a letto con Daniele Dal Moro dopo la frase di Romita e la battuta di Signorini (VIDEO)

Una sorpresa, la reazione di Alfonso Signorini e Antonino Spinalbese ma anche una nuova uscita di Attilio Romita che ha fatto discutere i fan del GF Vip e il nuovo avvicinamento a Daniele Dal Moro nella notte. Oriana Marzoli ha ricevuto la visita di mamma Cristina durante la puntata del 9 gennaio del reality show. La venezuelana si è complimentata con la figlia.. “Sei più matura ed anche in Italia ti vogliono bene, non immagini quanto. Sei in tendenza tutti i giorni”.

Oriana incontra mamma Cristina, Alfonso Signorini ad Antonino Spinalbese: ‘Che fosso ti sei scansato’

I fan del programma non hanno gradito l’ironia manifestata dal conduttore durante l’incontro tra 30enne di Caracas e la madre e le espressioni di Antonino. “Che fosso che ti sei scansato, la mamma di Belen Rodriguez non è così… La salutiamo” – ha riferito il direttore del settimanale Chi con l’hair stylist che ha annuito facendo infuriare il web: “Forse il fosso l’ha scansato Belen, in occasione delle altre sorprese si sono comportati diversamente” – ha riferito un utente su Twitter.

Ad accendere ulteriormente la discussione la battuta nuova battuta di Attilio Romita su Oriana. “Sono pronto per un giretto” con Signorini che ha sorriso: “Io ti amo Attilio, ti amo” mentre Sonia Bruganelli ha allargato le braccia ma poco dopo ha concesso l’immunità al giornalista. Nella notte l’influencer sudamericana ha abbracciato e stuzzicato l’amico Luca Onestini che in puntata aveva chiarito non sarebbe nato un sentimento diverso con la venezuelana che invece si è nuovamente avvicinata a Daniele Dal Moro con il quale è andata a letto…

Oriana e Luca dopo la puntata del 9 gennaio del GF Vip

Oriana e Daniele a letto insieme, sotto le lenzuola è scattato un bacio?

I due si sono mimetizzati per alcuni istanti sotto le lenzuola e sembra che sia scattato anche un bacio nonostante entrambi avessero negato un possibile flirt. L’ex tronista aveva confidato a Nicole Murgia che l’influencer aveva provato a baciarlo nell’armadio. “Non è vero che mi vedo solo come un amico” – aveva aggiunto Daniele e nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio il nuovo colpo di scena che farò discutere.