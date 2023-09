Flavio Insinna dice no al quiz preserale su La 7 e punzecchia Insegno su L’Eredità: ‘Fiero delle cose fatte’

”Un quiz preserale a La 7? Rifare me stesso con uno stesso gioco in tv non è nel mio Dna”. Così risponde Flavio Insinna nel corso della conferenza stampa in Rai per la presentazione della fiction ‘La stoccata vincente‘ che andrà in onda domenica 17 settembre in prima serata su Rai 1.

Flavio Insinna conferma di essere stato corteggiato da La 7: ‘Rifare me stesso non è nel mio Dna’

Il conduttore ha ammesso di essere stato corteggiato da La 7 dopo la fine della esperienza quinquennale con ‘L’Eredità. ”Mi ha corteggiato, mi voleva proprio”. Poi ha definito “Una cavalcata fantastica” la lunga avventura nel preserale di Rai 1. “E con la Rai sento un forte senso di appartenenza”.

A questo proposito, sollecitato a commentare la dichiarazione di Pino Insegno che ha parlato di ”meritocrazia” riguardo alla scelta che lo ha individuato come nuovo conduttore della trasmissione, Insinna si limita a ripercorrere il proprio curriculum teatrale, cinematografico e televisivo.

Sulle affermazioni di Pino Insegno sulla meritocrazia: ‘C’è sempre da dire grazie nella vita’

“Vado fiero delle cose fatte, c’è sempre da dire grazie alla vita, finché dura… ma non ne faccio una malattia. Non sono un cassintegrato della Whirpool…e come insegnava Salce, non esistono geni incompresi ma cretini capiti… I problemi di lavoro seri purtroppo sono ben altri. Dunque, buona vita a noi, alla Eredità e alla Rai!”.