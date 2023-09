Francesca Ferragni è convolata a nozze: i dettagli della cerimonia con damigella e paggetto speciale (VIDEO)

Un amore lungo 15 anni che è stato coronato dal sì più dolce sabato 9 settembre al Castello di Rivalta, nel piacentino, in un cerimonia blindatissima. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze alla presenza di parenti ed amici e, soprattutto, del piccolo Edoardo, il figlio nato nel giugno del 2022.

A differenza della sorella, Chiara Ferragni, gli sposi hanno deciso di mantenere un profilo basso. Pochissimi i dettagli della cerimonia così come si è chiesto una certa riservatezza anche per quanto riguarda le immagini da divulgare sui social. Sono stati anche oscurati i vetri di Castello di Rivalta per evitare che paparazzi e curiosi potessero sbirciare.

Volontà che ha rispettato alla lettera la moglie di Fedez che ha condiviso solo uno scatto con le sorelle ed un altro mentre la sposa si fa sistemare i capelli. Come riferito da Vanity Fair l’abito da sposa di Francesca Ferragni, scollo a cuore in pizzo con lungo strascico, così come quello delle sorelle e della mamma, Marina Di Guardo è stato firmato da Atelier Emé. L’abito dello sposo era firmato da Luigi Bianchi. Vittoria e Leone, figli dei Ferragnez, sono stati damigella e paggetto degli sposi.

La sorella di Chiara Ferragni ha 34 anni ed è odontoiatra, lavora nello studio dentistico di suo padre, il dottor Marco Ferragni. Riccardo Nicoletti ha 40 anni ed è un musicista di Cremona, città di origine della compagna. Suona per le band Under Static Movement e i Rosco Dunn ed è responsabile organizzativo della società LPS Electronics. La cerimonia è stata organizzata dalla wedding planner Ilaria Badalotti