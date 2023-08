Chiara Ferragni rompe il silenzio su Sanremo e rivela cosa aveva chiesto a Fedez e la sua reazione

Sono trascorsi alcuni mesi da quando è andato in onda il Festival di Sanremo 2023, evento a seguito del quale si è tanto parlato della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ed ecco che a distanza di alcuni mesi la verità è uscita fuori in seguito alla pubblicazione del promo della puntata speciale della serie The Ferragnez dedicata proprio a Sanremo.

Chiara Ferragni nella serie The Ferragnez sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical: ‘Mi hai ferito più di quanto immaginassi’

Nel trailer si parla di una verità non ancora raccontata. E con lo sfondo della coppia sul palco dopo il bacio tra Fedez e il cantante Rosa Chemical è possibile ascoltare le parole del rapper che ha colto l’occasione per rivelare di non essere stato particolarmente lucido in quei momenti.

Chiara Ferragni invece ha rivelato di avere provato più dolore di quello che poteva immaginare.

E ha colto l’occasione per rivelare di avere fatto una particolare richiesta al marito ovvero quella di essere a Sanremo semplicemente come spettatore e non come “performer“. “Mi ha ferito più di quello che potevo immaginarmi”. Dall’altra parte Fedez ha riferito di essere stato poco lucido.

La coppia ha vissuto un momento difficile dopo il Festival

Chiara Ferragni quindi sembrerebbe non aver gradito il fatto che il marito le abbia in qualche modo rubato la scena nel corso di una serata molto importante. “Quanto accaduto con Rosa Chemical sembrerebbe quindi aver turbato la coppia che si è trovata a vivere dei momenti di profonda tensione”.