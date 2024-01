Funerali Sandra Milo: la colonna sonora di 8 1/2 per l’ultimo saluto, Mara Venier: ‘Donna libera’

Centinaia di persone davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma per i funerali di Sandra Milo, la famosa attrice scomparsa lunedì all’età di 90 anni. Tanti i fan di ‘Sandrocchia’ (come la chiamava Federico Fellini) presenti per darle l’ultimo saluto, ma anche tanti suoi amici del mondo dello spettacolo: da Alberto Matano e Mara Venier a Beppe Convertini, fino a Michele Placido, Vladimir Luxuria, Gloria Guida, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Alda D’Eusanio e Pino Strabioli.

L’arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso di molti fan e cittadini comuni giunti per l’ultimo saluto alla diva del cinema. “Ha fatto di tutto per i figli. A volte interrompeva il lavoro per noi. Era sempre presente. Non mi ha mai fatto pesare niente, se aveva qualche problema riusciva a nasconderlo” – ha dichiarato il figlio Ciro. “Sono giorni che non dormo. Le sono stato vicino fino all’ultimo respiro tenendole la mano. Era quello che avrebbe voluto”.

Al termine della cerimonia funebre, prima dell’estremo commiato, Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, vuole fare due ringraziamenti particolari a due persone che sono stati vicini alla madre più di chiunque altro Alessandro Lo Cascio e Maurizio Costanzo.

“Troppi ricordi. Sinceramente non so che dire. Le volevo troppo bene e lei ne voleva a me. Era una donna gentile, generosa e molto presente. Ogni tanto mi telefonava solo per dirmi ‘Ti voglio bene‘. Siamo qui perché le vogliamo bene” – ha riferito Mara Venier, accompagnata dal collega Alberto Matano. “Le sue battaglie? Era una donna libera e ha insegnato a essere libere anche le altre donne” – ha sottolineato.

Per Michele Placido “è veramente raro che nel firmamento del cinema italiano una stella come lei abbia illuminato e ispirato Fellini, Pietrangeli e i grandi autori. Mi trema la voce, sono commosso – ha raccontato – Un aneddoto? Una festa a Viterbo con Federico Fellini memorabile. Si vedeva questo feeling che c’era, stava sempre vicino a lui. E me lo presentò” – ha aggiunto l’attore.

Terminata la cerimonia il feretro di Sandra Milo ha lasciato la chiesa degli Artisti, accompagnata dal celebre tema di 8 1/2 di Fellini musicato dal grande compositore Nino Rota.