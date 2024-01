Assalto a portavalori a Sassari con kalashnikov: come è stato messo a segno (VIDEO)

In tutta la Sardegna va avanti la caccia ai banditi che verso le 8:00 di mercoledì 31 dicembre hanno assaltato tre furgoni portavalori a Siligo, provincia di Sassari, sulla Statale 131. Un colpo da professionisti messo a segno da un commando composto da almeno dieci persone armate di kalashnikov ed esplosivo.

Il dirigente della Squadra mobile di Sassari Michele Mecca è giunto sul posto e ha ricostruito le fasi salienti del blitz e della fuga. All’altezza di Siligo, non lontano da Sassari, i banditi hanno bloccato il traffico della Carlo Felice nei due sensi di marcia sistemando delle catene, per poi dare fuoco ad alcuni mezzi. A circa due chilometri da quel blocco è scattato il blitz. Tre furgoni portavalori della Vigilpol viaggiavano in direzione Cagliari e si sono ritrovati davanti un autocompattatore dei rifiuti. Il bandito alla guida ha fatto fermare il blindato che apriva la fila e l’impatto è stato violento, seguito dal tamponamento a catena degli altri due. In pochi attimi si è scatenato l’inferno con malviventi che hanno sparato tanti colpi di kalashnikov verso i blindati. Uno sparo ha raggiunto una guardia giurata alla coscia.

Messa fuori uso la vigilanza, hanno utilizzato delle seghe circolari da metallo per forzare i blindati e portare via i soldi da due dei tre mezzi. Il bottino è ancora da quantificare. Si sono dati alla fuga e nelle vicinanze hanno lasciato anche una borsa con esplosivo già innescato. Subito dopo è passata di lì un’auto della polizia che ha trovato a breve distanza due auto utilizzate per la prima parte della fuga, ma dei rapinatori nessuna traccia. Da quel momento sono scattate le ricerche in tutta la Sardegna.

Non ci sono state vittime né conflitti con le forze dell’ordine, assicurano alla Questura di Sassari. Il bilancio complessivo dell’assalto ai portavalori di Siligo è di cinque feriti, uno dei quali è stato trasportato all’ospedale di Ozieri. Gli altri quattro sono stati portati a Sassari, tra loro il conducente del primo mezzo fermato che ha riportato fratture a causa dell’urto. Più lievi le conseguenze per le altre guardie coinvolte nel tamponamento e di quella ferita di striscio da uno sparo alla gamba.