Gerardina Trovato torna sull’ultima volta in tv e si scaglia a sorpresa contro Barbara d’Urso: ‘Una gran min…ta’

L’ultimo volta in tv di Gerardina Trovato risale alla primavera del 2020 a Live Non è la d’Urso. L’artista stava smaltendo la delusione per la mancata partecipazione a Sanremo nonostante ci fosse stato un contatto con Amadeus.

Gerardina Trovato partecipò nel 2020 a una puntata di Live Non è la d’Urso ai cantanti esclusi da Sanremo

Barbara d’Urso dedicò una parte del talk show agli artisti esclusi dal Festival. “Mi hai regalato una giornata” – disse alla conduttrice per poi rivolgere un messaggio alla madre con la quale era in pessimi rapporti. “Volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando. Tu potevi aiutarmi a essere all’Ariston di Sanremo quest’anno” – aggiungendo che la Carmelita l’aveva aiutata ad essere lì. A distanza di qualche anno Gerardina Trovato è tornata a parlare di quell’intervista in termini tutt’altro che entusiasmanti a Mow dopo aver puntualizzato di non aver mai sofferto di depressione.

Poi le inaspettate stoccate a Barbara d’Urso. “Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte min…te su min…te. È stata tutta una gran min…ta esserci andata” – ha affermato Gerardina Trovato precisando che avrebbe voluto dire di più sul difficile rapporto con la mamma.

“Non sono mai stata lasciata sola da mamma, ma in eccesso. Se l’avesse fatto sarebbe stato meglio. Hanno venduto immobili per mandarmi bonifici, fino all’ultimo centesimo. Se le dicevo che non mi andava di lavorare e che mi ero comprata una cagnolina mi mandava subito qualcosa. Barbara non mi ha fatto dire neanche questo” – ha chiosato l’artista.