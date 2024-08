Gerardina Trovato, l’appello su TikTok dopo il concerto Marianopoli: ‘Non mi abbandonate’ (VIDEO)

“Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate sempre di più, perché voi siete la mia forza”. Gerardina Trovato, visibilmente in difficoltà e provata, lancia il suo appello sui suoi profili social (Instagram e TiKTok).

Gerardina Trovato su TikTok: ‘Non mi abbandonate perché voi siete la mia forza’

L’artista siciliana, in questi giorni tornata su alcuni palchi della sua terra per cantare i suoi successi degli anni Novanta (tre partecipazioni al Festival di Sanremo, 1993, 1994 e 2000), ha attraversato un lungo periodo di buio che ha anche raccontato negli anni passati in alcune interviste.

L’artista di recente ha cantato sul palco di Marianopoli, vicino a Caltanissetta, portando il brano ‘Ma Non Ho Più La Mia Città’, la sua canzone più famosa e con cui è arrivata al secondo posto della sezione ‘Novità’ del Festival di Sanremo 1993, dietro a Laura Pausini In seguito è uscito il suo primo album, con l’etichetta Sugar di Caterina Caselli, che ha ottenuto un grande successo con ben due dischi di platino Negli anni, tra alti e bassi, ha realizzato tre album in studio, un EP e tre raccolte, ha preso parte ad altre due edizioni del Festival e ha collaborato. con artisti come Andrea Bocelli e Renato Zero.

L’artista era tornata ad esibirsi a Marianopoli dopo il momento difficile per la depressione e i problemi economici

Nel 2016 in un’intervista Gerardina Trovato ha rivelato di aver lasciato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva ed a causa delle varie difficoltà a lavorare nell’ambiente musicale. Negli anni successivi ha raccontato di vivere in ristrettezze economiche, di essere stata abbandonata dal suo management e di aver rotto i rapporti con la madre, Agata Russo, scomparsa nel 2020. Ora, anche grazie ai social, sembra cercare l’aiuto dei fan per uscire definitivamente da questa situazione e tornare ad essere quelle che è stata un tempo.