GF Vip, Alberto De Pisis non si dà pace: ‘Luca Onestini mi ha detto che ho fatto un casino’

Non riesce a darsi pace Alberto De Pisis per la scelta fatta nel corso della semifinale del GF Vip. L’influencer ha deciso di sfidare Luca Onestini al televoto con Nikita Pelizon. Una scelta che ha sopreso anche alcuni compagni di avventura. “Ero convinto di uscire all’80%” – ha spiegato al termine della puntata del 27 marzo.

Alberto De Pisis sulla scelta di andare al televoto con Onestini: ‘Ero convinto di uscire, ho sbagliato tutto’

De Pisis ha spiegato che era sicuro che fosse più a rischio, eventualmente, la posizione di Nikita in quanto Luca Onestini ha vinto un reality in Spagna ed ha già conquistato il secondo posto al GF Vip nella seconda edizione. Alla fine il televoto ha premiato De Pisis con l’ex tronista di Uomini e Donne eliminato a sorpresa e Pelizon quinta finalista.

“Ho sbagliato tutto. Sono pietrificato, il mio intento non era sfidare un amico anche perché ero convinto di uscire io” – ha aggiunto De Pisis che a tarda notte si è sfogato con Milena Miconi. “Avevo una scelta facile che era Milena che non se la sarebbe presa ma, come ho detto già in altre circostanze, volevo uscire con un bel televoto”.

‘Avevo una scelta facile che era Milena, ma volevo mettermi alla prova’

Il vippone ha anche rivelato cosa gli ha detto Luca Onestini in auto mentre raggiungevano lo studio del Grande Fratello Vip. “Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama.

Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Davvero non pensavo di uscire, volevo solo mettermi alla prova” – ha chiosato l’influencer che ora si gioca il sesto pass per la finale con Milena Miconi in occasione dell’ultimo atto del GF Vip, in programma lunedì 3 aprile.