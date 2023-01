GF Vip, Antonella senza freni: ‘Ha toccato il pistolino a Edoardo’, l’inaspettata decisione di Patrizia Rossetti

Nuova puntata rovente del GF Vip con il botta e risposta tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e con l’inaspettato annuncio di Patrizia Rossetti.

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria e attacca: ‘Si è fatto toccare da Oriana’

La salernitana ha deciso di chiudere definitivamente con il volto di Forum: “É finita, mi ha mancato di rispetto e per me non c’è futuro. Mi sono sentita presa in giro da lui, mi ha illuso” – ha aggiunto l’ex schermitrice che ha riferito che era arrivata a pensare di poter mettere su famiglia con lui. Dall’altra parte Edoardo Donnamaria le ha fatto notare le sue mancanze e soprattutto le provocazioni facendo riferimento ad una serie di comportamenti con gli altri coinquilini ed, in particolari, con Antonino Spinalbese.

A questo punto l’influencer ha contrattaccato. “Si è fatto toccare il pistolino da Oriana Marzoli“. Concetto ribadito in mistery. “Le ha messo le mani sul pacco e lui si è messo a ridere”. Dall’altra parte il 30enne ha ribattuto affermando di averle fatte togliere subito le mani.

Patrizia Rossetti lascia il GF Vip per problemi fisici

Nel corso della puntata del 2 gennaio del GF Vip Patrizia Rossetti ha annunciato il ritiro dopo un confronto con Wilma Goich. “Ho un disagio fisico che non mi permette di andare avanti. Ho dolore alle gambe, dalle analisi non risulta nulla di particolare ma sembra ci sia un’infezione forse dovuta al Covid” – ha spiegato la conduttrice televisiva sottolineando che non ha le energie per andare avanti e che negli ultimi giorni sta provando molta stanchezza. Alfonso Signorini le ha chiesto di rifletterci un attimo prima di prendere una decisione definitiva ma alla fine Patrizia ha deciso di chiudere l’avventura nel reality.