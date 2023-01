GF Vip, Donnamaria scherza con Oriana in radio: Antonella prende appunti e scoppia in lacrime (VIDEO)

Il confronto con Oriana Marzoli e le scuse dopo la nomination, le battutine durante il GF Vip Radio con la venezuelana hanno nuovamente minato il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Da 24 ore i rapporti sono quasi nulli con la salernitana che ha avuto una crisi di pianto ed è arrivata anche a meditare l’abbandono.

Donnamaria si scusa con Oriana Marzoli dopo la nomination, alta tensione con Antonella Fiordelisi

Nel corso dell’ultima puntata del reality Donnamaria aveva nominato la venezuelana per aver più volte affermato che Antonino Spinalbese aveva preferito lei alla fidanzata e che stava con il volto di Forum solo perché Antonella non era riuscita a far breccia nel cuore dell’hair stylist. “Un’amica non può dirmi certe cose”. Edoardo ha fatto un passo indietro dopo aver appreso che Oriana sarebbe andata al televoto con Nikita Pelizon e George Ciupilan: “Non immaginavo un simile epilogo” – ha riferito scusandosi con la sudamericana per averla messa in una situazione complicata per schierarsi a favore della fidanzata.

Durante il GF Vip Radio la questione è tornata d’attualità. “É una nomination complicata perché ci sono Oriana, Nikita e George. Sono finito sott’accusa perché ho votato Oriana che qui dentro è una mia amica, da bravo cagnolino sono stato fedele. In ogni caso l’ho fatto per spronare una persona alla quale tengo”. Dall’altra parte la venezuelana ha ribattuto che si sarebbe potuto confrontare con lui.

Edoardo: ‘Da bravo cagnolino sono stato fedele, Oriana è un’amica’, poi dedica Sottone alla fidanzata

“Mi è dispiaciuto tantissimo, potevi parlare con me e chiedermi come la pensava. Comunque non fa niente perché ci tengo”. Il trentenne romano ha poi dedicato il brano Sottone ad Antonella Fiordelisi che seguiva la performance dei coinquilini in salone e prendeva appunti con Nikita Pelizon.

Al termine della trasmissione radiofonica Antonella Fiordelisi non ha nascosto il proprio disappunto con la modella triestina prima di scoppiare in lacrime ed andare in crisi al punto di meditare di lasciare la casa del GF Vip. Daniele Dal Moro, Milena Miconi, Antonino Spinalbese e Attilio Romita hanno provato a consolarla mentre parte del gruppo ha ritenuto esagerata la sua reazione.

Antonella Fiordelisi va in crisi: scoppia in lacrime e medita l’addio, il tentativo di chiarimento

“Dovrebbe prendere le cose con più ironia”. Edoardo Donnamaria si è avvicinato all’influecer per un chiarimento ma tra i due i rapporti sono rimasti tesi con il trentenne che ha ribadito che non ha nessuna intenzione di rinunciare all’amicizia con Oriana. “É un po’ come lei con Antonino” – ha affermato durante una conversazione con Luca Onestini nel cuore della notte.