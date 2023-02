GF Vip, Antonella scopre la palpatina di Donnamaria a Nicole e scoppia in lacrime: ‘Non posso stare con lui’

É scoppiata in lacrime quando Edoardo Donnamaria, anticipando Alfonso Signorini, ha riferito del suo avvicinamento a Nicole Murgia nel corso della puntata del GF Vip del 27 febbraio.

Antonella Fiordelisi: ‘Edoardo mi ha detto che ha toccato le te..e della Murgia, non posso stare con un uomo così’

“Stavo andando in bagno e mi ha detto ho toccato le te..e della Murgia nel van. Che schifo, fa le prediche… Siamo qui con le telecamere e fa questo, figuriamoci con senza. Mi dispiace per le Donnalisi perché so che ci seguono ma non posso stare con una persona così” – ha spiegato la salernitana. .

Dall’altra parte Nicole Murgia ha riferito che Donnamaria parlava di chirurgia plastica e che non aveva mai visto tanti seni rifatti. “Mi ha toccato con un dito e mi ha detto che il mio era morbido. Non è che ha fatto la palpata che pensa Antonella”. A questo punto Alfonso Signorini ha fatto notare che ci sono altre immagini ed altri particolari che fanno pensare che ci sia dell’altro tra lei e il volto di Forum. Dopo aver visto le nuove immagini Antonella Fiordelisi ha ribadito, tra le lacrime, che lo vedeva più distante.

Nicole Murgia: ‘Stavamo parlando di chirurgia estetica, non sono attratta da Donnamaria’

“Ora ho capito perché si comportava così e non veniva da me per risolvere i problemi della coppia. Mi ha sempre dato fastidio per le sue insicurezze. Per me un uomo così mi può anche tradire e per questo chiudo qui. Della Murgia già non mi fidavo, ma il problema è lui” – ha aggiunto l’influencer mentre Nicole Murgia ha sottolineato che si abbracciava con Edoardo Donnamaria anche davanti ad Antonella Fiordelisi. “Non c’è un’attrazione nei suoi confronti e non lo farei davanti a tutti. Se poi c’è da parte di Edoardo ma non credo visto che parliamo sempre di Antonella”.

Antonella Fiordelisi in lacrime

Edoardo Donnamaria: ‘Ho sbagliato ma non era un gesto malizioso, con Antonella è finita da un mese’

Dall’altra parte il trentenne ha ammesso di aver fatto una cavolata. “Ho fatto una battuta, non ho visto mai tante te..e rifatte. Quando lei ha toccato il sedere di Antonino (Spinalbese) non mi sono messo a piangere. Non è un gesto malizioso” – ha chiarito Edoardo che ha spiegato che la relazione con Antonella Fiordelisi è finita da un mese.