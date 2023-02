GF Vip, Attilio Romita svela com’è andata con Mimma al rientro a casa: ‘Non è stato facile’

Ha lasciato la casa del GF Vip senza salutare e con tante incognite sul suo futuro di coppia con Mimma Fusco. La compagna ha davvero impedito ad Attilio Romita di rientrare nella sua abitazione dopo l’eliminazione dal reality show?

GF Vip, la lettera di Mimma Fusco: ‘Dovrà scalare una vetta ma chi sono io per negargli una seconda possibilità’

Durante la puntata del 16 febbraio Alfonso Signorini ha mostrato una lettera dell’imprenditrice. “Caro Alfonso inutile dirti che finalmente è uscito, abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio ma ora sono tranquilla. Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato forte… Deve dimostrarmi di essere l’Attilio di prima e non l’irriconoscibile giocatore di reality. Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata ma chi sono io per negare una seconda possibilità” – che ha ribadito che non ha nessuna intenzione di confrontarsi con l’ormai ex gieffino davanti alle telecamere.

Attilio Romita ha raccontato di aver ricevuto le chiavi di casa dal figlio di Mimma Fusco. “Sono arrivato a casa, a Bari, e mi ha fatto trovare suo figlio con le chiavi di casa perché era impegnata con il lavoro. Poi ci siamo visti e non è stato facile. L’ho trovata molto provata, mortificata, ferita e offesa… Si sono affacciati avvocati che si sono offerti per querelarmi e non farmi rientrare a casa” – ha spiegato l’ex mezzo volto del Tg1 che ha sottolineato che la compagna è rimasta ferita per alcuni atteggiamenti dopo l’ingresso di Sarah Altobello.

Attilio Romita ha rivisto Mimma Fusco: ‘Non ha mai pensato di non farmi entrare in casa, ce la farò’

“Mimma non ha mai pensato di non farmi entrare in casa, quella lettera che mi ha fatto inviare tramite avvocato era la reazione di una donna ferita. Sono disposto a fare lo scalatore e, nonostante lei mi dica che ci deve pensare, sono convinto che ce la farò” – ha chiosato Attilio Romita.