GF Vip, la confidenza di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi: ‘Lo manda a fare… ‘ (VIDEO)

Nei giorni scorsi si è sfogato contro i coinquilini al GF Vip per la nomination usando parole durissime. Attilio Romita ha parlato di linguaggio in codice per le nomination ed ha fatto riferimento anche da organizzazioni malavitose.

Attilio Romita infuriato con Edoardo Tavassi dopo essere finito al televoto

Nel corso della puntata del 9 febbraio Alfonso Signorini ha richiamato il giornalista sottolineando di aver utilizzato espressioni fuori luogo. Nel mirino dell’ex mezzo busto del Tg1 sono finiti in particolar modo Edoardo Tavassi, ritenuto l’uomo che muove i fili all’interno della casa, ed Edoardo Donnamaria che lo seguirebbe a ruota. A far incupire ulteriormente Attilio Romita l‘essere finito al televoto che stabilirà una nuova eliminazione nel corso della puntata del 13 febbraio del GF Vip.

Il 69enne barese è convinto che la sua avventura nel reality show di Canale 5 sia giunta al capolinea. “In 5 mesi non si è raccontato nulla di me, non ho fatto neanche la linea della vita. Sono durato anche tanto” – ha aggiunto. Nelle ultime ore poi si è sfogato con Sarah Altobello prima e Andrea Maestrelli.

Attilio Romita su Edoardo Donnamaria: ‘Antonella Fiordelisi mi ha detto che lo manda a fare… ‘

Con la show girl si è soffermata a parlare del rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. “Antonella mi ha detto che appena esce di qua lo manda a fare… Sanno che se non stanno insieme escono dal programma… Loro hanno attenzioni perché stanno insieme, litigano e fanno… É il contesto che ti costringe” – ha riferito il giornalista. Con l’ex calciatore Romita ha manifestato il suo rancore nei confronti di Edoardo Tavassi.