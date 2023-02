Terremoto Turchia, il commovente video del miracoloso salvataggio di un cagnolino

Nei numeri le dimensioni dell’immane catastrofe che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio con le violenti scosse in serie che hanno seminato morte e distruzione. Sono oltre 20 mila morti il bilancio ufficiale delle vittime. Secondo Afad, l’agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, sono 17.134 i corpi recuperati dalle macerie a cui si aggiungono i 3.162 conteggiati in Siria, secondo i dati ufficiali, cifre che portano il numero totale a 20.296.

Salgono a 20mila le vittime del terremoto in Turchia e Siria

Nel gelo e tra le macerie spuntano anche fiori di speranza nella forma di salvataggi miracolosi. Dopo il parto tra le rovine di un edificio, un altro filmato diffuso in queste ore sul web ha commosso il mondo. Un cagnolino è rimasto intrappolato nella provincia di Hatay in Turchia. Nonostante fossero trascorse diverse ore dal crollo dell’edificio provocato dal terremoto il maltese è riuscito a sopravvivere ed i suoi lamenti hanno richiamato l’attenzione dei soccorritori.

Un cagnolino estratto vivo dalle macerie nella provincia di Hatay

L’amico a quattro zampe, con il musetto insanguinato, cercava disperatamente di liberarsi. Con un’attrezzatura ad hoc e scavando a mani nude sono riusciti a liberarlo mentre cercavano di tranquillizzarlo e farlo bere. Gioia e commozione nel momento in cui il cagnolino è uscito dalle trappola di macerie in cui era rimasto dopo il sisma.