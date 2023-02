Cristiano Malgioglio a La vita in diretta: ‘Vorrei adottare la bimba nata sotto le macerie in Turchia’

Ha manifestato il suo dolore e la sua vicinanza al popolo turco per la catastrofe provocata dalle violente scosse di terremoto del 6 febbraio nel corso de La vita in diretta speciale Sanremo per la Turchia.

Cristiano Malgioglio, commovente messaggio all’ambasciatore italiano in Turchia

Cristiano Malgioglio ha da sempre un legame speciale con il Paese della mezzaluna. “Da una parte ho ascoltato il Festival, dall’altra parte avevo il mio cuore dove ho molti miei amici che vivono in Turchia per tutto quello che sta succedendo. C’era questo mio dolore, questa mia sofferenza” – ha spiegato il paroliere che poi ha commosso e sorpreso tutti con un appello all’ambasciatore italiano nel paese duramente colpito dal violento sciame sismico.

Cristiano Malgioglio: ‘Mi piacerebbe adottare la bimba nata sotto le macerie in Turchia’

“Mi piacerebbe adottare quella bambina che è nata sotto le macerie. Ne vorrei parlare con l’ambasciatore in Turchia, certo non posso parlare con il presidente Erdogan ma mi piacerebbe adottare questa bambina. Sono solo, ho dei nipoti che sono meravigliosi e tra cent’anni, quando non ci sarò più, se ne potrebbero occupare loro” – ha aggiunto Cristiano Malgioglio che da sempre è legatissimo al Paese della mezzaluna.