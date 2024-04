Can Yaman stuzzica Francesca Chillemi a Verissimo: la replica dell’attrice infiamma i fan

“Quest’anno come stagione supereremo la precedente”. Can Yaman è stato ospite con Francesca Chillemi della puntata di Verissimo del 27 aprile per presentare la seconda stagione di Viola come il mare e non sono mancate le battutine con l’attore che si è divertito a stuzzicare la collega con la quale ha dimostrato di avere molta complicità.

Can Yaman, siparietto con Francesca Chillemi a Verissimo: ‘Faccio un bambino appena trovo una donna bella come lei’

“Se andiamo d’accordo? Sì, ma appena si stoppa guarda sempre il cellulare e questo mi dà fastidio. Gli dico basta con questo cellulare. Niente, ha da fare”. Silvia Toffanin gli ha fatto notare che ha una bambina e che si deve organizzare. Pronta la battuta di Can Yaman. “Terza stagione faccio anche io un bambino così stiamo pari. Appena trovo la donna giusta, bella come Francesca. Devo trovare, aiutatemi voi. É difficile trovarla come lei”.

L’attrice: ‘Sei nel paese giusto e io sono italiana’

Qui è iniziato uno scambio di complimenti e allusioni. “Sei nel paese giusto, io sono italiana: la dovresti trovare” – ha ribattuto Francesca Chillemi con l’attore turco che ha aggiunto che da quando lavora con lui è diventata ancora più bella. “Se ti avessi conosciuto allora sarei diventata Miss Universo non solo Miss Italia” – ha scherzato l’attrice prima che il collega si congedasse.