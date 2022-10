GF Vip, Sara Manfuso: ‘Mai accusato Ciacci di molestie’, ma lui vuole denunciarla

É tornata attiva sui social dopo essere stata allontanata dallo studio del GF Vip da Alfonso Signorini. Nel post pubblicato su Instagram Sara Manfuso ha voluto precisare di non aver accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali nel corso della puntata del 6 ottobre.

Sara Manfuso: ‘Quella frase mi ha ferito, non ho reagito subito perché disorientata’

“Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7″ – ha scritto l’opinionista televisiva, partner dell’ex parlamentare Andrea Romano. Sara Manfuso ha spiegato che non ha reagito subito durante lo scambio di battute con lo stylist perché si è sentita disorientata. “Non sono una persona violenta, poi ci sono tornata” – ha precisato facendo riferimento anche ad una battuta di Signorini (“Perché non gli hai dato uno schiaffo”).

comunque esiste il video di questa cosa giulia salemi escilo #gfvip pic.twitter.com/3OVuUyJC8g — assenzio (@asfaltofresco) October 6, 2022

‘Provavo imbarazzo e umiliazione, a 17 anni sono stata violentata’

L’opinionista ha spiegato che la sua reazione deriva dalle sofferenze vissute in passato e che delle quali avrebbe voluto parlare nel corso della sua esperienza al GF Vip. “Sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione”. La 35enne è tornata sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il reality show di Canale 5.

Mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo’, Ciacci ha contattato i suoi legali

“Sono uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata”.

Dall’altra parte Giovanni Ciacci avrebbe deciso di agire legalmente contro l’ex compagna di avventura. Secondo The Pipol avrebbe contattato i suoi legali per denunciare Sara Manfuso. Chissà se dopo la precisazione della 35enne di Cassino tornerà sui suoi passi.