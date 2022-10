GF Vip, Giovanni Ciacci: ‘Mi hanno sputato in faccia al supermercato’, Signorini caccia Sara Manfuso (VIDEO)

“Mi hanno sputato in faccia mentre ero al supermercato”. Clamorose rivelazioni di Giovanni Ciacci durante la puntata del 6 ottobre del GF Vip. Lo stylist è stato eliminato al televoto flash che ha coinvolto alcuni vipponi che avevano avuto reazioni sopra le righe nei confronti di Marco Bellavia.

Giovanni Ciacci: “Hanno inviato 1000 email per farmi cacciare dall’azienda’

L’opinionista ha spiegato di aver ricevuto numerose minacce sui social. “Hanno inviato 1000 email alla mia azienda per chiedere che fossi licenziato. Mi hanno insultato in strada e minacciato di morte” – ha aggiunto Giovanni Ciacci che ha spiegato di aver vissuto giorni di infermo dopo la prematura eliminazione.

I fan del programma non hanno perdonato a Ciacci lo scontro con Marco Bellavia dopo che quest’ultimo aveva chiesto pubblicamente aiuto per proseguire la sua avventura nel programma. “Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione“.

comunque esiste il video di questa cosa giulia salemi escilo #gfvip pic.twitter.com/3OVuUyJC8g — assenzio (@asfaltofresco) October 6, 2022

Sara Manfuso contro Giovanni Ciacci, Signorini la caccia dallo studio del GF Vip

Anche Ginevra Lamborghini è finita nel mirino degli haters con pesanti insulti e minacce. Ciacci è stato accusato da Sara Manfuso per le parole pronunciate dopo che le era stato toccato il lato B. “Nessuno ha detto niente quando mi è stato detto simuliamo una violenza sessuale”.

Infuriato lo stylist: “Non ci sto a passare per uno che avalla una simile situazione. Non ci sto, anzi ho detto di parlarne. Poi il genere non mi interessa. É il bello che le ho inviato anche un messaggio carino”. Il conduttore ha invitato Sara Manfuso ad uscire dallo studio del GF Vip. “Mi sembra una scusa per giustificare la tua uscita dalla casa”.