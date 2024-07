Gianluca Vacchi, la commovente dedica per l’amato labrador Gordo commuove il web (VIDEO)

Un commosso video per ricordare l’amato amico a quattro zampe scomparso. Gianluca Vacchi ha reso omaggio al suo cane, il labrador Gordo, spiegando che è scomparso la “notte tra lunedì e martedì”.

Gianluca Vacchi ha ricordato il labrador Gordo su Instagram: ‘Sei stato un figlio per me, ti ho amato immensamente’

“Ci ha lasciati per diventare un angelo. Da quando la mia amata Sharon lo ha portato nella mia vita e ho avuto l’opportunità di diventare suo padre, perché è stato il mio primo figlio, ho capito che essere genitori è un’opportunità che Dio ci dà per conoscere una forma di amore superiore. Sei stato un figlio per me, il primo, ti ho amato immensamente ed ha riempito ogni secondo della mia vita con il tuo amore profondo” – si legge nel post condiviso in spagnolo da Gianluca Vacchi.

“Sei stato molto più di un essere umano e non si può spiegare il dolore che abbiamo dentro perché solo e tua madre possiamo capire profondamente ciò che sei stato per noi. Non so come farò amore mio, figlio mio, angelo mio… Forse chiudendo gli occhi e immaginando la tua zampa e il tuo sguardo amorevole fino a quando non si calmerà ogni ondata di dolore che mi attacca e mi attaccherà”.

Parole toccanti che hanno commosso i follower dell’imprenditore bolognese. “Ciao Gordo, per sempre sarai vivo nei nostri cuori e fino a quando non ci incontreremo di nuovo, guarderò la tua poltrona ogni volta che mi sveglierò di notte e lentamente le lacrime si trasformeranno in un dolce sorrisi. Ti amo”.