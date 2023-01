Gina Lollobrigida, furia Mara Venier con Marisela Federici in diretta: ‘Il tuo cinismo mi fa orrore’ (VIDEO)

La reprimenda telefonica di Mara Venier dopo il botta e risposta infuocato nel corso della puntata del 19 gennaio de La Vita in diretta dedicata in gran parte ai funerali della grande Gina Lollobrigida.

La diva ha vissuto anni difficili per via delle controversie giudiziarie per il presunto matrimonio con Rigau ma anche per le tensioni tra l’ex assistente, Andrea Piazzolla, e il figlio Andrea Milko Skofic. In trasmissione si è acceso il dibattito tra l’attrice Giovanna Ralli e la contessa Marisela Federici.

Giovanni Ralli ricorda Gina Lollobrigida a La vita in diretta e si scontra con Marisella Federici: ‘Era una donna attiva’

“Gina era una donna sola e che voleva affetto. Avrà avuto anche degli amori ma non è mai stata libera di viverli come avrebbe voluto” – ha raccontato Giovanna Ralli che ha spiegato che l’artista ha ricevuto grande affetto da Piazzolla. Dall’altra parte Marisela Federici ha riferito di trovare tristissima la dipendenza dal suo factotum. “Era una donna molto sola ed a quella età è doppia. Cosa mi fa dubitare di queste parole d’affetto? La solitudine ti crea dipendenza”.

L’attrice ha ribattuto sottolineando che Gina Lollobrigida era attiva e non soffriva di solitudine. “Era una grande fotografa, faceva le sculture, si faceva i vestiti e scriveva”. Una contro battuta – “Ma alla sua età” – di Marisela Federici ha fatto infuriare Giovanni Ralli: “Ma perché alla sua età. Ma io ho 88 anni e porca miseria io mi sento viva. Mi sento una bambina, mica barcollo“. L’attrice ha ribadito che Andrea Piazzolla non stava al fianco di Gina Lollobrigida per interesse e che provava davvero affetto.

Mara Venier interviene telefonicamente e sbotta contro la contessa: ‘Cosa ne sai del dolore di Gina’

La contessa ha parlato di situazione tragicomica. Una considerazione che ha fatto sbottare Mara Venier che è intervenuta telefonicamente. “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici. Di comico in questa storia non c’è niente, forse fa sorridere solo a te visto che lo stai facendo”. La conduttrice è stata interrotta dall’ospite de La vita in diretta che l’ha invitata a non piangere.

“Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo. Ma tu che ne sai che stai lì a fare le scene. Cosa ne sai del dolore di Gina. Ti trovo una donna molto cinica. Non sai come Andrea è stato vicino a Gina Lollobrigida. Tu eri vicino a me quando Gina raccontava le sue intimità? Ma cosa stai dicendo. Ciao a tutti”. Mara Venier ha sbottato e chiuso la telefonata nonostante l’invito di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, a restare in collegamento.