Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla scoppia in lacrime a La vita in diretta: ‘Il figlio mi ha terrorizzato’

Tensioni, clima rovente e discussioni infuocate. Uno spettacolo che avrebbe fatto inorridire la grande Gina Lollobrigida, scomparsa lunedì 16 gennaio a 95 anni, che meritava di essere celebrata e ricordata per i suoi grandi successi cinematografici e non solo.

Francesco Javier Rigau

Morte Gina Lollobrigida, Rigau allontana Aragozzini

Davanti alla clinica dov’era ricoverata, Francesco Javier Rigau, che sostiene di aver sposato l’attrice per procura, ha discusso e allontanato Adriano Aragozzini, ex patron del Festival di Sanremo e amico della diva. Su quanto accaduto dopo la morte di Gina Lollobrigida è intervenuto anche Andrea Piazzolla, l’ex assistente dell’artista nel corso della puntata del 17 gennaio de La vita in diretta.

“É stata una cosa a cui non potevo credere ed alla quale sinceramente mai avrei pensato di arrivare. La cosa che mi ha dato forza è stato il fatto che lei adesso ha bisogno di aiuto perché non può difendersi. Le persone che le sono state vicine conoscono le vere volontà di Gina è giusto che ci aiutano a portarle a termine. Ho trovato indecoroso da parte del figlio (Andrea Milko Skofic) invitare Rigau...

Lo sfogo dell’ex assistente dell’attrice a La vita in diretta: ‘Indecoroso invitare Rigau, il figlio non le ha chiesto scusa’

La trovo una grossa mancanza di rispetto, a me è dispiaciuto questo. Di certo non è una persona che avrebbe gradito così come l’ex avvocatessa Giulia Citani. Durante il ricovero ho chiesto a Milko di chiederle scuse.. Ho detto fatemi altre mille cause ma chiedetele scuse ma mi hanno risposto che non dovevano farsi perdonare niente e questo mi ha terrorizzato. C’erano altre persone presenti” – ha spiegato Andrea Piazzolla che ha riferito che l’attrice per lui era più di una mamma. “Io ho perso tutto, non posso più parlarle, pranzare o cenare con lei, aiutarla in qualche modo. Spero di averla servita nel miglior modo possibile e nonostante ciò le chiedo scusa” – ha affermato l’ex assistente tra le lacrime.

Gina Lollobrigida

Piazzolla: ‘Chiedo che si rispettino le sue ultime volontà, la sua sensibilità molte volte è stata presa a calci’

“Chiedo soltanto che si rispettano le sue ultime volontà”. Piazzola ha spiegato che se Gina Lollobrigida ha lasciato qualcosa per lui dovrà andare in beneficenza per i bambini africani. “Ogni volta che vedeva la pubblicità diceva voleva dargli dei soldi. Vorrei che si realizzassero i desideri di una donna che è stata calpestata. La sua sensibilità è stata molte volte presa a calci ed anche l’Italia intera dovrebbe chiederle scusa”. Le condizioni di Gina Lollobrigida si sono aggravate durante le feste dopo le notizie confortanti successive all’operazione per la rottura del femore.

“L’ho solo salutata, qualcuno non gradiva le mie lacrime in stanza e mi è stato chiesto di andare a casa… perché non accettavo di vederla morire” – ha aggiunto Andrea Piazzolla a La vita in diretta che ha spiegato che sarà presente al funerale. “Non ce la faccio ad andare alla camera ardente”.