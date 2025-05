Giulia De Lellis, i sorprendenti cuori rossi di Chiara Ferragni: pace fatta dopo il gelo

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Un cuore rosso può valere più di mille parole. E quello che Chiara Ferragni ha lasciato sotto il post con cui Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia è stato letto da molti come un gesto distensivo. Un segnale – forse – che le tensioni del passato stanno lasciando spazio a un nuovo equilibrio.

Il defollow di Giulia De Lellis, il dissing di Tony Effe

Negli ultimi anni, infatti, tra l’imprenditrice digitale e l’influencer di Pomezia i rapporti erano tutt’altro che distesi. Complici parole poco gentili, battute condivise e prese di posizione social che avevano scavato un solco tra le due. In particolare, Giulia De Lellis aveva smesso di seguire Ferragni su Instagram in tempi non sospetti, all’epoca del Pandoro-gate, lo scandalo pubblicitario che aveva travolto l’azienda dell’imprenditrice.

A raccontarlo era stata lei stessa in un’intervista: «Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le storie una battuta di Selvaggia Lucarelli. Era uno screenshot che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato”. Mi fece ridere e lo condivisi. Poi le scrissi anche: ‘Spero tu non te la sia presa’. Ma si era offesa e smise di seguirmi».

Poi, a peggiorare ulteriormente le cose, ci si era messo anche Tony Effe. Il rapper, oggi compagno di Giulia e padre della bimba in arrivo, aveva tirato in ballo Ferragni in un dissing diretto a Fedez: «Chiama e dice che mi adora, che non vedeva l’ora», aveva rappato, lasciando intendere una presunta attenzione da parte dell’influencer verso di lui. Parole che avevano provocato la reazione durissima di Chiara: «Fate quello che vi pare, ma lasciate in pace me e i miei figli».

Il gesto di Chiara Ferragni per la gravidanza di Giulia De Lellis

Eppure, oggi, quel cuore rosso sembra voler mettere un punto. Nessun commento velenoso, nessun riferimento sarcastico. Solo un gesto simbolico che, nel linguaggio dei social, equivale a un ramoscello d’ulivo.

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis ha sorpreso i fan della coppia. Lei stessa l’ha annunciata con un post romantico e un video che ritrae l’ecografia della bimba. Un messaggio intimo e dolce, lontano dai clamori che avevano segnato le recenti uscite di Tony Effe.

Non è dato sapere se, dopo la reazione di Ferragni, ci sia stato anche un riavvicinamento più concreto. Per ora, è bastato un’emoticon per far parlare il web. E per far pensare che forse, a volte, la vita privata riesce a scavalcare le vecchie ruggini pubbliche.

Intanto, per Giulia e Tony inizia un nuovo capitolo. Una nuova vita che, ironia della sorte, inizia proprio con un gesto di pace da una delle protagoniste più ingombranti del loro passato.

Il cuore di Chiara Ferragni al post della gravidanza di Giulia De Lellis