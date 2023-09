Giulia Salemi sbarca su Rai 1, sarà opinionista de La vita in diretta

In molti si aspettavano la sua conferma come opinionista social del Grande Fratello. Un ruolo che sembrava perfettamente cucito addosso a Giulia Salemi ma alla fine, nonostante i buoni rapporti con Alfonso Signorini, le strade si sono separate.

Giulia Salemi opinionista delle puntate speciali del sabato de La vita in diretta dal 16 settembre

L’influencer ha spiegato che non c’è stato nessun allontanamento da parte dei vertici Mediaset ma che ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti. “É stata un’esperienza gratificante ma so che bissare non è facile” – scrisse su Instagram.

Chiusa una porta, si è aperto il portone dell’ingresso principale di Viale Mazzini. Dopo l’esperienza a Sbandati su Rai 2, Giulia Salemi farà il suo esordio su Rai 1 a La Vita in diretta il 16 settembre come opinionista nelle puntate del sabato.

A rivelarlo Giuseppe Candela sul portale Dagospia. Come riferito da Alberto Matano per quattro settimane l’approfondimento pomeridiano andrà in onda anche il sabato. Un passaggio che potrebbe aprire nuove opportunità in casa Rai per l’italo persiana.