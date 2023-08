Buon onomastico Alfonso oggi 1° agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 1° agosto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il vescovo cattolico originario di Napoli fu fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore. Inoltre fu autore di numerose opere letterarie e teologiche. Morto a Nocera dei Pagani il 1° agosto 1787 fu beatificato nel 1816 e proclamato Santo da Papa Gregorio XVI nel 1839. Papa Pio IX lo dichiarò nel 1839 Dottore della Chiesa.

S. Alfonso, sostenne un esame all’Università con Giovanbattista Vico

Si iscrisse giovanissimo – aveva appena 12 anni – all’Università di Napoli laureandosi in diritto civile e canonico in quattro anni. Sostenne anche un esame con il grande filosofo Giovanbattista Vico. Iniziò a frequentare la Confraternita dei dottori presso la chiesa dei Girolami dei filippini ed assunse il compito di far visita ai malati del più grande ospedale di Napoli. All’età di 30 anni fu ordinato sacerdote.

Il miracolo di Foggia

La tradizione racconta che fu avvolto da un raggio di luce ed iniziò a lievitare mentre predicava nella chiesa di San Giovanni Battista a Foggia dove si era recato per frenare l’allontanamento dalla Chiesa dei fedeli dopo il terremoto che aveva colpito la città dauna.

A 36 anni decise di lasciare Napoli per ritirarsi a Scala, in Costiera Amalfitana, prima di trasferirsi nell’eremo di Villa degli Schiavi a Liberi, in provincia di Caserta. Qui fondò la Congregazione del Santissimo Redentore.

S. Alfonso scrisse il canto natalizio Tu scendi dalle stelle

Tra le sue numerose opere che vanno ascritte a S. Alfonso la composizione di numerose canzoni sia in italiano che in napoletano. Fu l’autore del celebre canto natalizio Tu scendi dalle stelle, scritto e musicato durante una missione a Nola. Papa Clemente VIII lo nominò vescovo della diocesi di S. Agata dei Goti. Fu importante la sua opera nel periodo della carestia a Napoli riuscendo a limitare le sofferenze della popolazione calmierando il pane ed aiutando molte persone ad ottenere mutui.

Fu nominato vescovo di S. Agata dei Goti, morì a Pagani nel 1787

Si trasferì intorno al 1776 a Nocera di Pagani (così era conosciuto all’epoca la civita che componeva l’Agro Nocerino) dove rimase fino alla morte avvenuta il 1° agosto 1787. Le ceneri sono tumulate in un’urna della Basilica di Pagani a lui intitolata. S. Alfonso è anche il Santo Patrono del comune dell’Agro oltre che del Regno delle due Sicilie, delle Diocesi di Acerra, S. Angelo dei Goti e San Felice a Cancello. E’ santo protettore di confessori, moralisti, avvocati, teologi.

Significato del nome. Alfonso deriva dall’antico tedesco Hindefuns, che significa ‘pronto alla battaglia’. E’ stato un nome molto usato dai re: tredici sul trono delle Asturie, di Leon e di Castiglia, cinque re di Aragona, tre re di Portogallo, due re aragonesi di Napoli.

Buon onomastico Alfonso 1 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 1 agosto in occasione della ricorrenza di S.Alfonso in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Alfonso, buon onomastico Ignazio.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Alfonso da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.