Grande Fratello, esclamazione colorita di Shaila Gatta per la sorpresa: imbarazzo e reazione in studio (VIDEO)

Un momento carico di emozione preceduto da un attimo di imbarazzo per l’esclamazione di Shaila Gatta prima che abbracciasse mamma Luisa nel corso della puntata del 30 settembre del Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha invitato l’ex velina di Striscia la notizia a recarsi in giardino. La 28enne di Aversa ha raccontato dei sacrifici fatti dai genitori con papà Cosimo, autista, che veniva da una famiglia numerosissima mentre la mamma per anni ha fatto la sarta in casa. Tanti sacrifici che le hanno permesso di iniziare a studiare come ballerina a Napoli prima di trasferirsi all’età di 16 anni a Roma.

Shaila Gatta si è lasciata scappare un’affermazione colorita quando il conduttore del Grande Fratello ha fatto capire che stava per entrare una delle persone più importanti della sua vita. “Io non ce la faccio più, Porca tr..a”. Affermazione, durante il freeze, alla quale ha fatto seguito un’esclamazione di Signorini: “Oddio”.

Poi l’emozionante incontro con mamma Luisa con Shaila che non ha trattenuto le lacrime. “Vedete quanto è bella”. L’ex velina le ha chiesto se le piaceva Javier Martinez, compagno di avventura al Grande Fratello con il quale si è instaurato un rapporto di grande complicità. “Mi piace” – ha detto la madre di Shaila che poi si è rivolta all’argentino. “Caliente sì, ma caliente per bene”.