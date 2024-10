Grande Fratello, Ilaria Clemente incinta? Arriva il comunicato: ‘Notizia eclatante’

“Questa sera Ilaria Clemente rientrerà nella casa per dare una notizia eclatante ai suoi coinquilini”. La comunicazione social del Grande Fratello sembra confermare i rumors delle ultime ore di una possibile gravidanza della romana, classe 1992, esperta in cybersicurezza.

Ilaria Clemente, il comunicato del Grande Fratello: ‘Rientrerà nella casa per dare una notizia eclatante’

La gieffina convive con il fidanzato Daniele ed alle compagne avventura aveva spiegato che da sei anni non le capitava di avere un rapporto così: “L’amore è arrivato un mese e mezzo prima del programma”. Ila è uscita temporaneamente dalla casa ma alcune frasi degli inquilini della casa più spiata dagli italiani fanno pensare si sia allontanata per avere conferma di un lieto evento. Prima di lasciare la casa del Grande Fratello la romana aveva confidato di avere un ritardo.

Successivamente Luca Calvani ha chiesto ad Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti aggiornamenti sulla situazione di Ila. “Non ci hanno detto nulla di lei” – ha riferito l’attore con Amanda che l’ha immediatamente rassicurato. “Alla fine è una cosa bella, molto bella”.

Le affermazioni sospette dei coinquilini e quell’auspicio di Sonia Bruganelli, la conferma di Ila in puntata: ‘Sono incinta’

Da verificare se Ilaria Clemente, in caso di gravidanza, proseguirà l’avventura al Grande Fratello. Due anni fa Sonia Bruganelli disse che sarebbe stato bello avere una concorrente incinta con possibile parto durante l’esperienza nel reality. Non sarà il caso di Ila che eventualmente darà alla luce il primo figlio quando il programma sarà già terminato. Ogni dubbio è stato dissolto nel corso della puntata del 3 ottobre: “Sono incinta, diventerete tutti zii. Me ne sono accorta perché non mi arrivava il ciclo”. Ila ha lasciato definitivamente il Grande Fratello.