Grande Fratello, Jill Cooper accusa Beatrice Luzzi: ‘Sta bullizzando la casa’ (VIDEO)

Si era esposta contro Beatrice Luzzi pochi giorni dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello. Jill Cooper non aveva gradito le frasi che l’attrice aveva rivolto ad Angelica Baraldi e Giselda Torresan. “Sono la prossima su cui inizierà a dire bugie e non posso permetterlo perché io lavoro da sempre puntando sull’onestà. Uscirò da qui piuttosto che essere diffamata“.

Nuove scintille tra Jill Cooper e Beatrice Luzzi al Grande Fratello: ‘Stavi origliando, hai le orecchie supersoniche’

Nelle ultime ore la star del fitness si è scontrata con la romana che l’ha sentita sfogarsi con le altre coinquiline per una questione legata a una battuta sui piatti. “Stavi parlando di me?” – ha detto Beatrice con Jill Cooper che l’ha accusata di aver origliato “a distanza” e che ha le “orecchie supersoniche”. L’italo americana ribatte che non ha intenzione di parlare con lei. “Non parlare di me se non vuoi parlare con me” – ha affermato Beatrice Luzzi che ha precisato di aver fatto una battuta che “ha preso molto male”.

Conversando con gli altri inquilini Jill Cooper non era stata tenera con l’attrice. “Io non posso essere bullizzata, mi dispiace. Perché è quello che sta succedendo. C’è una persona che sta bullizzando la casa. É brava poi” – ha riferito con Anita Olivieri che ha condiviso il pensiero della personal trainer.

La star del fitness: ‘Non posso essere bullizzata da lei’, il sostegno di Anita Olivieri

“Meno male che te ne sei accorta, Grande Fratello puoi sentire?” Esternazioni che quasi certamente saranno oggetto di approfondimento nel corso della puntata del 26 ottobre del reality. Facile immaginare nuove scintille tra Beatrice, in nomination con Massimiliano Varrese, e i compagni di avventura.