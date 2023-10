Grande Fratello, Jill Cooper a rischio: ha violato il regolamento, la confidenza a Letizia

É entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello ma è già a rischio provvedimento disciplinare. Durante la puntata del 19 ottobre Jill Cooper si è scontrata con Beatrice Luzzi per le parole rivolte a Giselda Torresan e ad Angelica Baraldi.

Jill Cooper difende Giselda e Angelica e si scontra con Beatrice Luzzi

“Non puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle, ad Angelica hai detto che è una gatta morta”. La star del fitness ha continuato a stuzzicare l’attrice sulla questione ed a fine puntata ha riferito ai coinquilini che sarebbe anche pronta a lasciare il reality se venisse diffamata dalla romana.

“Sono la prossima su cui inizierà a dire bugie e non posso permetterlo perché io lavoro da sempre puntando sull’onestà. Uscirò da qui piuttosto che essere diffamata“. Ma a far rumore sono le confidenze che Jill Cooper avrebbe fatto a Letizia Petris rivelando fatti avvenuti prima di entrare nella casa del Grande Fratello, violando così il regolamento del programma.

Tutto ruota su una reazione di approvazione che l’americana naturalizzata italiana ha fatto ad un post in cui Justine Mattera criticava Beatrice Luzzi. “Sapete cosa mi ha raccontato Jill. Mi ha detto che i fan di Bea l’hanno bombardata con messaggi in cui affermavano che l’avrebbero disintegrata e che l’avrebbero televotata ogni qualvolta era in nomination” – ha riferito Letizia durante una conversazione con Anita.

Letizia Petris: ‘Jill mi ha detto che i fan di Bea l’hanno bombardata di messaggi e che l’avrebbero televotata se andava in nomination’

Una violazione del regolamento che potrebbe costare un provvedimento disciplinare a Jill Cooper. Non solo Letizia ha manifestato alcune perplessità sul comportamento del Grande Fratello e di Alfonso Signorini. “Difende sempre Beatrice, poi sta ore in confessionale e inoltre lei mi ha anticipato che sarebbe venuta mia madre”.