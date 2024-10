Grande Fratello, Mariavittoria contro Shaila: ‘Ha detto che sono una z’, Javier si sfoga e spiazza tutti

Quanto scoperto nel corso della puntata del 28 ottobre segnerà inevitabilmente il prosieguo del percorso di alcuni degli inquilini del Grande Fratello. A fine puntata Javier Martinez si è intrattenuto con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

Mariavittoria Minghetti si scaglia contro Shaila dopo le confidenze di Javier

La 31enne romana, sorpresa dalla dichiarazione d’amore di Maica per Tommaso, si è scagliata contro Shaila Gatta ricordando che non le è piaciuta fin dalle prime battute del programma. “La vedo così finta, ma come fa Lorenzo a starci insieme. Lei qui ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte” – ha affermato facendo riferimento a quanto gli aveva raccontato Javier pochi istanti prima.

“Ha detto che sono una zo….a perché secondo lei ci provavo con Javier. Me l’ha detto lui” – ha riferito spiazzando Jessica Morlacchi. “Fa tanto la paladina delle donne e poi da della z. a un’altra donna. Parla come un libro stampato, è tutta finta” – ha aggiunto un’inviperita Mariavittoria che è scettica anche sui sentimenti di Shaila per Lorenzo. “Si prenderà uno di quei pali… Lo prende in giro, non è innamorata. Non la sopporto proprio, mi dà anche fastidio che sia tornata. Poteva restare a Madrid”.

L’argentino rivela cosa diceva l’ex velina di Lorenzo sotto le coperte: ‘Pensava che gli piacessero anche i maschi’

Non è l’unica confidenza fatta da Javier Martinez alle coinquiline. Il pallavolista argentino ha raccontato che l’ex velina sotto le coperte ha anche ipotizzato che Lorenzo Spolverato fosse gay utilizzando un termine non troppo simpatico. “Mi ha detto pensava gli piacessero anche i maschi e non solo le femmine perché stava sempre abbracciato a Michael. Poi mi diceva che non le piaceva e tante altre cose contro di lui. Ora mi chiedo come sia possibile che sia innamorata di Lorenzo”.