Grande Fratello, Javier furioso con Shaila: ‘Mi ha detto che è lavoro’, svela cosa è successo sotto le lenzuola

La doccia gelata dopo una settimana di momenti intimi sotto le lenzuola. Shaila Gatta ha gelato Javier Martinez prima di uscire dalla casa del Grande Fratello per partire per Madrid con Lorenzo Spolverato per restare alcuni giorni al Grande Hermano.

Shaila Gatta spiazza Javier Martinez prima di partire per il Grande Hermano: ‘Non lo aspetterei fuori’

“Sono sincera, in questo momento non lo aspetterei fuori. Ho paura di fare la scelta sbagliata, di non essere all’altezza” – ha riferito l’ex velina di Striscia la notizia spiazzando il pallavolista che non ha nascosto il suo disappunto in puntata prima di esplodere in nottata. Javier si è sfogato con le Non è la Rai affermando di essersi morso la lingua per non mettere in difficoltà la ballerina durante la puntata ma che ora è stanco di restare in silenzio.

“Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in modo così carnale tutte le notti. C’erano abbracci carnali e le dicevo che la desideravo e lei mi rispondeva che mi voleva tanto. Non capisco cosa è successo” – ha riferito l’argentino.

‘Ci siamo baciati in maniera carnale, vorrei farvi vedere i filmati sotto le coperte’

“I baci erano in bocca, ma lei non voleva farlo sapere. Pensavate che ci fossero stati soltanto bacetti. Siamo grandi, io vorrei farvi vedere i filmati di noi sotto le coperte per farvi vedere le posizioni” – ha aggiunto Javier Martinez. “Avrebbe negato tutto”. Non solo fisicità ma anche parole importanti da parte di Shaila Gatta ed una frase che a distanza di giorni l’ha fatto meditare. “Poi devo anche dirvi una cosa. Mi ha detto ‘capisci, è un lavoro per me’. Non ho capito, ma è una frase che mi ha lasciato perplesso” – ha chiosato il pallavolista.