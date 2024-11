Grande Fratello, Shaila e Javier si abbracciano dopo il chiarimento: Lorenzo reagisce male

L’abbraccio finale dopo i veleni della settimana scorsa. “Tutte le cose che ti ho detto erano vere. Mi dispiace aver perso un amico. Avremmo potuto conoscerci meglio. Ho dormito con te perché mi andava”. Al termine della puntata del 4 novembre del Grande Fratello Shaila Gatta ha preso in disparte Javier Martinez per un chiarimento dopo lo scontro a cena tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes.

Shaila Gatta si confronta con Javier Martinez nella notte: ‘Non ti ho usato, ho dormito con te perché mi andava’

L’ex velina di Striscia la notizia ha spiegato che avrebbe voluto dirgli la verità sui suoi sentimenti contrastanti. “Quel famoso lunedì sono dovuta partire. Volevo parlarti dopo la puntata, ma poi sono andata Spagna e non c’è stato modo. Ne avevo parlato con Ilaria. Non rinnego niente di quello che ho fatto con te. Mi facevi sentire sicura. Ti ho baciato perché mi andava di farlo ma al cuor non si comanda. Mi sono resa conto che dovevo essere onesta con me stessa” – ha aggiunto Shaila che ha spiegato di aver aspettato qualche giorno prima di confrontarsi con lui perché lo vedeva arrabbiato e deluso.

“Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato, non ti ho preso in giro. Ti sei vendicato di me, io non l’avrei mai fatto ma lo rispetto” – ha aggiunto la ballerina che si è scusata più volte con Javier Martinez. “Sono uscite delle frasi leggere e ne sono dispiaciuta perché riconosco che non frasi piacevoli” – ha aggiunto precisando che pensava che avesse tutte le qualità che cercava in un uomo.

Il confronto tra Shaila e Javier Martinez

La stoccata dell’argentino: ‘Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai, non sarà mai una mia amica’

“Ti ho voluto vivere, poi ho capito che c’era qualcosa che non andava ma non ti ho mai utilizzato. Volevo mettermi in gioco perché non l’ho mai fatto. Non ci posso fare nulla se provo qualcosa per un’altra persona. Io ti voglio bene e mi dispiace pure per quello che è accaduto”. Ascoltata la coinquilina, l’argentina ha prima ribattuto con una stoccata: “Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai… A te piace correre dietro a queste vicende. Mi è venuto da pensare che quando Lorenzo ha chiuso la porta sei venuta da me” – ha riferito il pallavolista.

“A me non dà fastidio la coppia tra te e Lorenzo ma il fatto che hai detto che baciavi me e pensavi a lui. Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori ma non l’ho fatto per vendetta. Quella era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non era dettati da rabbia o vendetta ma d’amore. Il fatto che mi facevi battere il cuore era vero. Non sarai mai una mia amica. Cerchiamo di un quieto vivere. Molte cose farò fatica a perdonarle”.

Lorenzo Spolverato infastidito dall’abbraccio, l’ex velina: ‘Un gesto di pace’

Al termine del confronto Shaila e Javier si sono ripromessi di mantenere rapporti cordiali. “Mi dispiace che mi devi vedere tutti i giorni che ti sto sui cogli…. Quindi ti potrò salutare?” – ha detto l’ex velina. Il chiarimento è stato suggellato da un abbraccio finale su richiesta della ballerina. Gesto che ha dato fastidio a Lorenzo Spolverato. “Mica mi abbraccio tutti i giorni con Javier. É stato un atto di pace. Io voglio te” – ha replicato la napoletana. Parole che non hanno rasserenato l’ex tentatore. “Io non c’ero. Vediamo come va. Certe cose non vanno via così”.