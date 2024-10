Grande Fratello, Signorini rigioca la carta Temptation con Federica Petagna: non sarà l’unica

Inizialmente Alfonso Signorini aveva pensato a Lino Giuliano per proseguire nel trait d’union tra Grande Fratello e Temptation Island che aveva infiammato la precedente edizione con il triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il napoletano ha fatto autogol pronunciando una frase omofoba prima del via del reality ed è stato estromesso ancor prima di entrare in casa. Poco male. Il conduttore ci riprova con Federica Petagna, protagonista dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo l’autogol di Lino Giuliano, arriva al Grande Fratello un’altra protagonista di Temptation Island

Anche lei originaria di Napoli e protagonista di un clamoroso epilogo a Temptation Island. Dopo essere uscita insieme al fidanzato dal programma, ha avuto un ripensamento lontano dalle telecamere e si è resa conto di non essere più innamorata di Alfonso D’Apice. Nel frattempo ha deciso di proseguire la conoscenza con il tentatore Stefano Tediosi nelle scorse ore ha anche pubblicato la prima foto di coppia su Stories. La ventenne ha superato il provino ed entrerà nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 28 ottobre.

Alfonso D’Apice e Federica Petagna

Federica Petagna varcherà la porta rossa nel corso della puntata del 28 ottobre, il possibile triangolo con il tentatore e l’ex

Potrebbe anche non essere l’unica ad entrare in gioco e nel futuro prossimo potrebbe toccare anche ad un altro protagonista di Temptation. Secondo alcuni rumors se il percorso di Federica Petagna si sviluppasse in un certo modo Signorini potrebbe ‘gettare nella mischia’ anche Alfonso D’Apice. Di sicuro la 20enne avrà l’occasione per farsi conoscere ulteriormente dopo il percorso nel reality dei sentimenti dopo aver preso parte a Pagani una tappa regionale di Miss Italia vincendo la fascia di Miss provincia di Salerno.