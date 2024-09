Temptation Island, com’è finita tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice: la segnalazione

La loro relazione è iniziata quando Federica Petagna aveva 12 anni. Dopo otto anni la napoletana ha deciso di mettere in discussione la sua relazione con Alfonso D’Apice, 25 anni, per l’eccessiva gelosia di lui. Da qui la decisione di partecipare a Temptation Island dove il loro rapporto, secondo indiscrezioni, sarebbe stato messo a dura prova al punto di arrivare ad una decisione definitiva.

Federica Petagna a Temptation Island per la gelosia di Alfonso D’Apice

La 20enne ha messo subito alla prova il partner sfoggiando alcuni costumi che ha portato nel villaggio di Santa Margherita di Pula all’insaputa di Alfonso. Non solo la giovane si è avvicinata subito allo statuario tentatore Stefano, un barman di 32 anni residente a Milano. Ammiccamenti che hanno mandato in tilt Alfonso che ha anche abbandonato il falò dopo aver visto alcune immagini trovando poi il conforto dei compagni di avventura.

Dai social è emerso che Federica Petagna in passato aveva pubblicato qualche foto con costumi simili a quelli sfoggiati a Temptation Island. Di recente – a inizio giugno – ha partecipato in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, in provincia di Salerno, ad una tappa regionale di Miss Italia vincendo la fascia di Miss provincia di Salerno.

La coppia sarebbe scoppiata dopo l’esperienza nel reality

L’influencer e esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito di aver ricevuto una segnalazione che confermerebbe i rumors relativi alla fine della relazione tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice che avrebbero deciso di separarsi al falò di confronto. “Ti posso dare per certo, tramite parenti in comune, che loro sono usciti separati e che lei in questi giorni sarà a Milano da sola“ – la segnalazione diffusa da Deianira sul suo profilo Instagram.