Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati, c’entra Eugenio Colombo? Lui interviene

Dopo la love story tra Alessio Falsone e Anita Olivieri, un’altra relazione nata nella casa del Grande Fratello è giunta al capolinea.

La favola dei Sergetti è finita, la coppia era nata nella casa del Grande Fratello

La favola dei Sergetti si è consumata in pochi mesi nonostante le iniziali premesse lasciassero presupporre un idillio duraturo. A rompere gli indugi è stato Sergio D’Ottavi che su Stories ha confermato di aver chiuso con Greta Rossetti. Nella vicenda sarebbe coinvolto un terzo incomodo l’ex tronista Eugenio Colombo.

Bugie ma soprattutto un tradimento hanno spinto lo chef 32enne ad archiviare la storia d’amore con l’ex tentatrice. “Mi trovo mio malgrado a scrivere della fine di una storia in cui ho creduto fortemente nonostante i tanti ammonimenti e pregiudizi circa le difficoltà di Greta ad approcciare ad una relazione in modo serio e sincero” – ha riferito D’Ottavi che ha sottolineato che non si può rimproverare nulla e che ha agito sempre con onestà, sincerità e libertà ma di non essere stato ricambiato dalla fidanzata.

“Credo che la mia immagine da gentleman sia servita troppo spesso a ripulire la sua spesso messa in discussione da un pubblico sempre più attento di me” – ha aggiunto l’ex gieffino che ha riferito che un tradimento si può anche perdonare ma “bisogna avere la lealtà di ammetterlo quando si viene inevitabilmente scoperti”.

Sergio accusa l’ex tentatrice di averlo tradito, Eugenio Colombo smentisce un ritorno di fiamma con Greta: i dubbi di Deianira

Cosa che Greta Rossetti non ha fatto facendo perdere le staffe a D’Ottavi. “Non si possono costruire rapporti su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita”. Contestualmente sono diventati sempre più insistenti i rumors di una fine della relazione dovuta ad un riavvicinamento con l’ex tronista Eugenio Colombo. Pronta la replica di quest’ultimo che ha smentito qualsiasi ritorno di fiamma l’influencer.

“Non ha tradito con me, io non c’entro nulla Non so di cosa stanno parlando” – ha aggiunto smentendo di fatto le voci circolate sul web sulle ultime ore. Esternazioni sulle quali l’esperta di gossip Deianira Marzano ha espresso le sue perplessità. “Ci mancava pure che Eugenio dicesse che era vero per suscitare ulteriore odio nei suoi confronti”.