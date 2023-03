Heather Parisi replica alla figlia Jacqueline: ‘Vuole accalappiare qualche like in più’

Probabilmente Heather Parisi ricorderò a lungo l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, in onda su Rai 2. Prima l’affondo del manager Lucio Presta, che ha raccontato di aver mandato l’ufficiale giudiziario durante la registrazione, poi lo scontro con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo per aver dribblato la domanda sulla sua relazione con Ultimo.

Tutti a ridere perché si sta parlando di Ultimo, ma vi siete chiesti cosa proverà sua figlia vedendo questa cosa? Perché è stata una mancanza nei confronti di Jacqueline, non di Ultimo pic.twitter.com/k7CCmfgPd9 — Anto🦢•🦦 (@cercolapace) March 15, 2023

Heather Parisi dopo l’intervista a Belve: ‘Orde di fan di Ultimo mi trollano per aver mancato di rispetto al loro idolo’

L’influencer ha riferito che non vede la madre da 10 anni. A distanza di alcune ore Heather Parisi ha spiegato i motivi per i quali non ha voluto parlare del vicende sentimentali della figlia ed ha replicato alla fandom di Ultimo che l’ha presa di mira nelle ultime ore. “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: “è contenta di essere la suocera di Ultimo” ho risposto: “Di chi? Non so di cosa parli”. Apriti cielo.

Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia?” – ha spiegato la show girl che poi si è soffermata sull’affondo della figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo.

‘Non ho mai risposto alle domande sul gossip, Jacqueline utilizza i social per suscitare empatia’

“Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti familiari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio.

Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente” – ha chiosato Heather Parisi che ha spiegato che la figlia ha il talento per far parlare di sé senza far riferimento a lei.