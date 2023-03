Heather Parisi a Belve, Lucio Presta le manda l’ufficiale giudiziario e racconta tutto su Twitter

Il blitz dell’ufficiale giudiziario durante la registrazione di Belve del 9 marzo per un pignoramento a persona fisica nei confronti di Heather Parisi. Una vicenda privata che Lucio Presta ha deciso di rendere pubblica via Twitter. “Mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto” – ha raccontato l’agente di numerosi personaggi della tv e dello spettacolo.

Heather Parisi – Lucio Presta, la querelle giudiziaria e la condanna a risarcimento per diffamazione

La vicenda risale al 2017 quando la show girl decise di far causa alla società Presta per la mancata messa in onda del film Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile, diretto dall’americana che sosteneva fosse stato disatteso l’accordo per la partecipazione al programma Nemicamatissima con Lorella Cuccarini. Heather Parisi si scagliò contro l’agente e il figlio, Niccolò, su Twitter, che decisero di querelarla con il tribunale che ha condannato la ballerina al pagamento di un ingente risarcimento.

Lucio Presta ha raccontato sul social che dopo numerose sollecitazioni ha attivato l’ufficiale giudiziario quando è venuta a conoscenza che Heather Parisi avrebbe registrato la puntata di Belve, in onda martedì 14 marzo. Quest’ultimo si è presentato accompagnato dai carabinieri per l’attuazione della sentenza.

Lucia Presta

L’agente manda l’ufficiale giudiziario a Belve: ‘Il tuo mentore ti ha fatto vivere una vera mortificazione’

“Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti” – ha scritto Lucio Presta che ha taggato la show girl per farle sapere che avrebbe reso pubblico l’accaduto. Al momento la ballerina non gli ha replicato.