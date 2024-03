Isola dei famosi, definito cast naufraghi: in Honduras Miss Italia e storico volto di Ballando

Dopo i rumors dei giorni scorsi Tv Blog ha anticipato il cast della rivoluzionata Isola dei Famosi con avvicendamenti in tutti i ruoli. Dalla conduzione di Vladimir Luxuria ad Elenoire Casalegno che prenderà il posto di Alvin come inviata del reality show. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Isola dei Famosi, 7 donne a Cayo Cochinos: c’è Francesca Bergesio, Miss Italia 2023

A sbarcare a Cayo Cochinos saranno 7 donne e 6 uomini. Confermata la presenza della leggenda della scherma Valentina Vezzali. Affronteranno la sfida della sopravvivenza la show girl ed ex gieffina Matilde Brandi, l’attrice Marina Suma, l’ex star dell’hard Selen, nome d’arte di Luce Caponegro, la Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, la modella spagnola Maité Yanes, l’ex ballerina di Ciao Darwin Greta Zuccarello.

Per quanto concerne gli uomini voleranno in Honduras l’attore turco Aras Senol, Cetin di Terra Amara, Joe Bastianich, imprenditore ed ex giudice di Masterchef, Samuel Peron, ex ballerino di Ballando con le stelle, Artura Dainese, modello ed ex concorrente di Supervivientes, Edoardo Stoppa, ex invitato di Striscia la notizia, ed Edoardo Franco, vincitore di Masterchef.

Samuel Peron ed Edoardo Stoppa tra i 6 naufraghi maschi

Non sono da escludere sorprese dell’ultim’ora. Inoltre in corso d’opera potrebbe sbarcare altri naufraghi per rompere gli schemi e creare nuove dinamiche. La prima puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5.

