Isola dei Famosi, Alvin irrompe sulla presunta lite con Ilary Blasi: giallo sul ruolo di inviato

Non è un mistero che gli opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi saranno Vladimir Luxuria, riconfermata, ed Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino. Resta da sciogliere il nome dell’inviato che racconterà le vicende dei naufraghi dall’Honduras.

Isola dei Famosi, Alvin potrebbe essere sostituito da Filippo Bisciglia

Probabilmente la produzione ha già preso una decisione in merito ma a riguardo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. I rumors delle ultime ore davano in ribasso le quotazioni di Alvin, l’inviato più longevo da quando il reality è sbarcato su Mediaset, e in rialzo quelle di Filippo Bisciglia. Alla base del possibile addio del conduttore televisivo ci sarebbero delle presunte divergenze con Ilary Blasi. Voci che si erano diffuse anche durante la scorsa edizione e sulle quali i diretti interessati ci avevano scherzato in più di una circostanza.

Anche questa volta si tratterebbe di voci prive di fondamento. Una Stories condivisa da Alvin nelle ultime ore mostra lo screenshot di uno scambio di vocali tra il 45enne di Rho e l’ex moglie di Francesco Totti. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca” – un ultimatum che sembrerebbe più uno scherzo e non sarebbe la prima volta.

Alvin pubblica post su Ilary Blasi su Instagram, l’ipotesi dello scherzo

Al di là del rapporto tra Alvin e Ilary Blasi non è da escludere che la produzione de L’Isola dei Famosi decida di fare una scelta diversa per il ruolo di inviato o che il conduttore abbia detto no ad una nuova avventura in Honduras. La nuova edizione del reality partirà lunedì 17 aprile. Del cast faranno sicuramente parte Cristina Scuccia, ex suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone e il partner e Pamela Camassa che potrebbe ritrovare il partner, Filippo Bisciglia, a Cayo Paloma come partner.